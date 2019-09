Vamos a darles buenas noticias a los familiares de los 43: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que dará buenas noticias a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace cinco años, y que su gobierno llegará a la verdad del paradero de los estudiantes.

Al presentar un informe del caso Ayotzinapa, le mandatario sostuvo que no pierde la esperanza y está optimista de que dará buenas noticias a los familiares.

No lo descarto, no me doy por vencido. Al contrario creo que vamos a lograr llegar a la verdad", aseveró.