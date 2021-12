Van Morena, Nueva Alianza, PT y Verde en candidatura común por gobierno de Hidalgo

A dos días que venza el plazo para que partidos políticos de Hidalgo soliciten registro de coaliciones, Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza irán en candidatura común en el proceso electoral para renovación de la gubernatura, informó Sergio Hernández Hernández, uno de los dirigentes.

De acuerdo con el calendario del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) del proceso electoral 2021-2022, el domingo 2 de enero es la fecha límite para solicitar el registro de coaliciones, además que inician las precampañas de partidos políticos.

Al respecto, el presidente de Nueva Alianza Hidalgo comentó que las pláticas con los partidos aliados avanzan favorablemente y el planteamiento que ha hecho su partido es que vayan en candidatura común “y prácticamente diría que es la forma en que vamos a ir”.

En entrevista indicó que aún falta tiempo para los plazos de esa modalidad, ya que será del 11 de febrero al 4 de marzo de 2022 el periodo para presentar el convenio de candidatura común.

Dichas fechas deberán ser acatadas por los partidos tras la resolución del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) emitida el 29 de diciembre, donde confirmó el acuerdo IEEH/SG/178/2021 por el que el IEEH aprobó al calendario electoral, mismo que fue impugnado por Morena y Nueva Alianza. La autoridad en materia declaró infundados los agravios señalados por ambos partidos.

Hernández Hernández comentó que las próximas fechas donde vence el plazo para las coaliciones no perjudica lo planeado con los partidos aliados, “no nos afecta porque no iremos en coalición, iríamos en candidatura común”.

El calendario electoral también señala el 2 de enero como la fecha para la presentación por parte de los partidos políticos de un plan de reciclaje de propaganda de precampaña, por lo que el dirigente de Nueva Alianza Hidalgo mencionó que no realizarán precampaña.

“No tenemos previsto realizar precampaña hasta este momento, entonces no tendríamos que elaborarlo, se notifica al respecto que al no haber precampaña no hay plan de reciclaje en nuestro caso”, refirió.