Van obispos contra iniciativa que despenaliza el aborto en Hidalgo

Los obispos de la provincia eclesiástica de Hidalgo se pronunciaron contra despenalizar la interrupción del embarazo, iniciativa propuesta por legisladores de Morena, PRD y PES en el Congreso local y solicitaron a su feligresía orar para que los diputados emitan su voto a favor de la vida.

Este mensaje a favor de la vida, expresado por los obispos de Tula y Huejutla, Juan Pedro Juárez Meléndez y José Hiraís Acosta Beltrán; así como el arzobispo de Tulancingo Domingo Díaz Martínez, fue difundido a través de la página de Facebook Diócesis de Tula.

CUESTIÓN DE CULTURA, APOYAR LA VIDA: OBISPO DE TULA

“Cercano el día para aprobar o no aprobar la propuesta de legalizar o no legalizar el aborto, con respeto y esperanza les pedimos a los ciudadanos integrantes de la Cámara de Diputados expresen su voto a favor de la vida”, dijo el obispo de Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez.

Y agregó: “si no lo hacen porque tienen fe, háganlo porque tienen cultura. La cultura mexicana siempre ha valorado la vida”.

Juárez Meléndez señaló que el aborto no tiene ninguna justificación y agregó que desde hace más de 40 años las ideologías y grandes capitales han acosado a la vida y la familia.

En lo que hagamos o dejemos de hacer nos estamos jugando el futuro de nuestro Hidalgo y el futuro de nuestro México, dice.

ABORTO ES UN PROBLEMA: DOMINGO DÍAZ

Durante el video, el arzobispo de Tulancingo Domingo Díaz Martínez se dirigió al gobernador Omar Fayad Meneses: “Aprobar la propuesta a favor del aborto no le hace ningún bien a nuestro estado”.

Apunta que el aborto es un problema, no una la solución. “No le hace ningún bien a México, pues nación viene de nacer”.

Le pedimos su voto a favor de la vida, defender la vida es el fundamento para promover el bien común, dice.

HIDALGUENSES NO PIDEN LEGALIZAR EL ABORTO: OBISPO DE HUEJUTLA

En tanto, el obispo de Huejutla José Hiraís Acosta Beltrán, señaló que quien está convencido de la vida no necesita la iniciativa propuesta por los diputados para despenalizar la interrupción del embarazo, ya que, incluso, los hidalguenses no piden ni necesitan o merecen esta ley.

Ustedes eligieron a los diputados, pídanles que les den su voto a favor de la vida, demanda durante el video.

Y mandó un mensaje: “Hermanos y hermanas, hagamos oración para que los diputados y diputadas emitan su voto a favor de la vida, pues el derecho de la voluntad de la madre no puede usarse en contra del derecho del niño a la vida”.

CONTEXTO

Actualmente, en el Congreso de Hidalgo se analiza la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo, que impulsan los 17 diputados de Morena y las legisladoras Areli Miranda Ayala, del PRD, y Jajaira Aceves Calva, del PES.

Mientras, la bancada del PAN impulsa una reforma constitucional que garantiza el derecho a la vida desde la concepción.

Incluso, Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado local de Morena, acusó una guerra sucia contra él y algunos de sus compañeros de bancada que respaldan una reforma al Código Penal para despenalizar el aborto en Hidalgo.