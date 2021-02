Vecino de Pachuca pone veneno para perros en su terreno y advierte cuidar a niños

Vecinos de Los Viñedos, Residencial Bardolino, en Pachuca, denunciaron que un vecino colocó veneno para que los perros no se acerquen a su terreno, situación que pone en riesgo a mascotas, niñas y niños.

Mediante un chat vecinal al que tuvo acceso AM Hidalgo, el hombre informa a los colonos que tomen precauciones por los niños y niñas que viven en este fraccionamiento ubicado al sur de Pachuca.

Señores ya me cance (sic) de recoger heces fecales, pero les aviso a partir de hoy colocaré veneno en el terreno de mi domicilio y no me haré cargo de ninguna mascota que aparezca muerta, pero adicional les comento que el veneno es potente sugiero avisar a niños no tocar charolas con agua que vean en el suelo", menciona el mensaje.