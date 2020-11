Vecinos denuncian eventos sonideros sin medidas sanitarias contra Covid-19

Vecinos de la colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, denunciaron que se han realizado eventos sonideros sin las las medidas sanitarias contra el Covid-19 y que han reunido de 50 a 80 personas, cada semana y con vendimia de bebidas embriagantes.

Ana Laura, habitante de la zona, indicó que entre las calles Xóchitl, San Raúl y San Gonzalo cada semana organizan este tipo de eventos; incluso, acuden menores de edad y pese a la pandemia, cierran la vía pública para que la música siga hasta altas horas de la noche.

Al son del virus. “Hemos denunciado al 911 y nunca nos hacen caso, y nos dicen que la patrulla acudió al lugar y no había nada. Sin embargo, vemos que los oficiales están coludidos porque resguardan la fiesta y no la detienen, pese a ser una o tres de la mañana. En la pandemia no se han detenido a los sonideros en Coyoacán”, aseguró la colona.