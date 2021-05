Venta por Día de las Madres no cumplió expectativa, apenas 35%: Canaco

Las ventas por el Día de las Madres alcanzaron entre 32 y 35 por ciento, cifra por debajo de la expectativa que era de 50 por ciento, lo que refleja que la economía continúa baja, indicó Yaheli Pérez Rodríguez, vicepresidenta jurídica de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Pachuca.

En entrevista, la empresaria indicó que las ventas ni siquiera se acercaron a las registradas anteriormente, “estamos a menos de 50 por ciento de las ganancias en comparación con otros años” y se debe a que existe una economía baja, que el mercado está contraído y la recesión es algo que debe tomarse en cuenta.

De acuerdo con el balance de los afiliados a Canaco Servytur, el domingo 9 de mayo fue el día que más ventas tuvieron en comparación con el 10 de mayo, que no tuvo suficiente empuje debido a que fue lunes y porque algunos habían ya salido un día antes, sumado al contexto de la pandemia por COVID.

Explicó que esperaban ventas de 50 por ciento. Sin embargo, registraron entre 32 y 35 por ciento, “la expectativa no fue lo que buscábamos, la realidad fue otra muy distinta. Sin embargo, una ventaja es que al menos hubo venta y esperemos que las cosas sigan mejorando”, señaló Yaheli Pérez Rodríguez.

RESTAURANTES Y FLORES CON MAYOR VENTA

La vicepresidenta de Canaco Pachuca indicó que los establecimientos con más ventas fueron los restaurantes, seguido de los que venden flores, los artículos de tiendas departamentales o boutiques y con menor empuje, pero sí importante para esos giros fueron las joyerías, bisuterías y regalos en general.

Comentó que se registraron ventas en los rubros que tienen alguna oferta orientada hacia las mamás y la tendencia la observaron desde el sábado 8 de mayo, con mayor demanda hacia el domingo 9 de mayo.

Pérez Rodríguez mencionó que también observaron una mayor cantidad de personas en el Centro de Pachuca, “ese es un punto importante, sí hubo mercado, pero no hubo conversión, significa que había cantidad de gente disponible, pero no compraron. Es decir, fueron más de paseo que a comprar”.



Exhortó a los comerciantes a trabajar e invertir, así como a mantener todas las medidas sanitarias para evitar un cierre y la propagación del virus que causa COVID, “hay que evitar que esto crezca para que no se vuelva a suspender la economía porque si no, esto se iría para abajo”, advirtió la dirigente.