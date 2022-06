“Verídico, pero incompleto”, dice Asael Hernández sobre audio donde regaña a panistas

Los audios filtrados a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil son reales, pero incompletos, aceptó el coordinador político y de estrategia electoral del Partido Acción Nacional (PAN), Asael Hernández Cerón.

En dichos materiales, el también exdiputado local y presidente del Congreso del estado en la pasada Legislatura, recrimina a la militancia por su poca participación durante la jornada electoral del 5 de junio para renovar la gubernatura.

“Estoy muy preocupado, la votación es pésima por no decir otra cosa, estamos demasiado bajos, no ha salido a votar ni siquiera el personal que se tiene, mucho menos su familia, les pido de favor que hagan lo pertinente para que esto pueda salir”, se escucha decir al coordinador panista en los audios que circularon.

Abordado al respecto por AM Hidalgo, Asael Hernández Cerón confirmó que el audio es verídico. Sin embargo, su filtración no se hizo de manera completa, acotó el también expresidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del blanquiazul.

“El audio es verídico, pero no está completo, por ahí lo acomodaron. El llamado fue precisamente a todo el mundo a que hiciéramos un esfuerzo para entregar el mejor de los resultados, nosotros hemos sido siempre muy responsables y en mi caso no me gusta entregar malas cuentas en un encargo”, dijo el exdiputado.