Víctima de robo en Pachuca acusa burlas y malos tratos en Procuraduría estatal

En el parque Luis Pasteur de Pachuca, en la calle que conecta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Reyes Erick fue golpeado y asaltado; al intentar realizar su denuncia, recibió malos tratos y burlas por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

Así lo mencionó en entrevista con AM Hidalgo. Aseveró que debido a la pandemia de COVID-19, en la sede de la PGJEH no ha podido iniciar su denuncia por robo, pues le mencionaron que no hay personal para atenderlo.

Narró que el sábado a las 23:30 horas salió de su trabajo, se dirigió al parque Pasteur para ir a su casa en La Raza, caminó dos cuadras, fue asaltado y lo golpearon en el rostro. Lo despojaron de su celular y cartera que contenía su identificación oficial y 800 pesos, pues en su empleo le pagan semanalmente, dijo.

Reyes Erick mencionó que los asaltantes comenzaron a pelearse entre ellos y fue cuando corrió a la sede de la CFE de Cubitos, donde había dos guardias de seguridad que lo apoyaron para dar aviso del delito.

Poco después, al sitio llegó su madre, con quien se dirigió a la Agencia de Seguridad Estatal donde le realizaron valoración médica y le mencionaron que debía dirigirse a la PGJEH.

Al llegar a la Procuraduría le dijeron, entre risas, que por la pandemia de COVID-19 no hay servicio y que no se veía que tuviera “golpes graves”. Detalló que lo canalizaron al área de atención a víctimas para su valoración médica.

De enero a agosto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha registrado 479 carpetas por robo a transeúntes en Hidalgo; 302 con violencia y 177 sin agresiones.