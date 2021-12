Vinculados a proceso los 9 custodios que participaron en fuga de “El Michoacano”

Fueron vinculados a proceso nueve custodios relacionados con la evasión de presos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, informó la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH).

Lo anterior, a través de la Subprocuraduría poniente, que obtuvo de la autoridad judicial la vinculación a proceso para las nueve personas por evasión de presos agravada, de acuerdo con la información emitida.



Los hechos imputados a los probables de identidad reservada bajo las iniciales H. C. R., A. R. G., E. S. A., S. G. M., L. E. C. I., A. C. H., J. M. L. L., J. C. T. R. y F. J. A. O., ocurrieron desde el pasado 1 de diciembre.

Un grupo de personas irrumpió en el Cereso de Tula y favorecieron la evasión de nueve personas que permanecían privadas legalmente de su libertad en dicho lugar”, difundió a través del Boletín/PGJEH/418/2021.

A partir de lo ocurrido, agentes de Ministerio Público investigaron para determinar la probable participación de los ahora imputados, quienes se desempeñaban como custodios del penal, por quienes se solicitó orden de aprehensión.

Dicha orden, que fue concedida, fue posteriormente ejecutada por agentes de la División de investigación el pasado 17 de diciembre.



Las personas imputadas fueron presentadas ante el juez de control en audiencia inicial para que se resolviera su situación legal. Sin embargo, se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas.



Ayer miércoles 22 de diciembre, durante la continuación de la audiencia, las nueve personas fueron vinculadas a proceso por la autoridad judicial, misma que estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria y prisión preventiva justificada como medida cautelar.

LA FUGA

La madrugada del miércoles 1 de diciembre, un grupo armado irrumpió en el Centro de Reinserción Social de (CERESO) Tula a bordo de vehículos, amagando a personal de seguridad penitenciaria, para liberar a nueve reclusos.

Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), quien a través de la Agencia de Seguridad Estatal y el C5i, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, desplegaron un operativo.

Luego que la madrugada de ese miércoles un comando armado liberó a nueve internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, autoridades estatales dieron a conocer la lista de los reos evadidos.

Jovani Morales, Ramón Farfán Sánchez o Román Farfán Sánchez, Juan Valentín Rangel Albor, Jaime Eusebio Medina, Abel Millán Gaspar, Mariano Maldonado Mejía, Fernando Cerón Gómez o Fernando Cerón Bonez, Yair Alejandro Hernández Martínez, José Artemio Maldonado Mejía “El Michoacano”.

