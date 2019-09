Violencia en Ixmiquilpan no es asunto político, dice delegado

La violencia e inseguridad en Ixmiquilpan no es un asunto político, luego de la incidencia de ejecuciones que generan inestabilidad, señaló Julio César Salvador, delegado de la comunidad Orizabita.



En entrevista antes de retirar la manifestación que instalaron ayer pobladores del Valle del Mezquital en palacio de gobierno, el líder comunitario indicó que “la vigilancia en las localidades ixmiquilpenses se da a través de guardias comunitarias, de las cuales no daré detalles para no afectar a los compañeros”, comentó.

Indicó que a pesar de buscar contacto con la Guardia Nacional y Policía Estatal para coordinar trabajos, dijo que sencillamente no hay respuesta, pues estas ingresarían solo a petición del ayuntamiento, pero aseguró que este no ha emitido solicitudes de intervención.

Es preocupante que el responsable en el área de seguridad diga que la inseguridad es un tema político. Queremos que nos muestre pruebas, que demuestre sus dichos”, manifestó el delegado.

En contrasentido, Simón Vargas Aguilar, secretario de Gobierno en la entidad, descartó que la inseguridad este creciendo en Ixmiquilpan. Explicó que trabaja en coordinación con autoridades municipales, estatales y federales para atender el tema.

12.7 MILLONES PARA OBRA PÚBLICA

Al menos 500 personasrocedentes de 16 localidades del Valle del Mezquital se manifestaron la mañana de ayer y cerraron por una hora el palacio de gobierno, en exigencia de obra pública y el aval para ingresar 46 proyectos destinados a sus comunidades.

Detallaron que dichas comunidades pertenecen a los municipios Santiago de Anaya, San Salvador, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Alfajayucan, Nicolás Flores, Emiliano Zapata, entre otros.

Julio César Salvador, delegado de Orizabita, en Ixmiquilpan, informó que tras platicar brevemente con el subsecretario de Gobierno, Juan Luis Lomelí, y el delegado de Bienestar, Abraham Mendoza, espera comenzar con la aplicación de 12.7 millones de pesos en obra pública aprobados para diez proyectos, seis de estos ya licitados y adjudicados.