Virgen de Guadalupe, Cristo Rey y rezos acompañan marcha de FRENAA

" No me preocupa la maldad, siempre ha existido. Me aterroriza el silencio de los buenos" Martin Luther King.



Ante privación de la libertad y secuestro a nuestra lucha pacifica de #FRENA, por Dictador #amlo, nos esta permitiendo ver LOS COMPLICES de este régimen.



Callan. pic.twitter.com/BoFqIRf9C2