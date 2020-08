Volvería a saludar a la mamá de “El Chapo”, responde AMLO a Calderón

Luego de que ayer el exmandatario Felipe Calderón criticara que el presidente Andrés Manuel López Obrador saludó a María Consuelo Loera Pérez, madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y de que haya liberado a Ovidio Guzmán López, hijo del capo, el titular del Ejecutivo federal señaló que volvería a saludar a la mamá del narcotraficante y asumió la liberación de Guzmán López, porque aseguró que estaban en riesgo la vida de cientos de personas.

En conferencia de prensa, el mandatario pidió a Felipe Calderón Hinojosa que dé a conocer todo lo que sabe de Genaro García Luna, quien fue su secretario de Seguridad Pública y hoy detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

“García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba, que porque yo saludé a la mamá de Guzmán Loera, la volvería a saludar si me encuentro a la señora, ahora ya no de mano, pero cómo no voy a saludar a una anciana, que se libera el hijo de Guzmán Loera, si yo tomé la decisión porque no quise de que perdiera la vida cientos de personas, eso lo asumo“.