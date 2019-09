Xóchitl Gálvez denuncia a Bartlett ante la SFP por presuntas irregularidades en sus propiedades

Como había adelantado, esta mañana la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia para que se investiguen las presuntas irregularidades que reveló el periodista Carlos Loret de Mola sobre el patrimonio inmobiliario del director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

En entrevista afuera del edificio sede de la SFP, la legisladora manifestó que ante la información publicada en El Gran Diario de México, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, debió haber iniciado, por ser su obligación, una investigación por las presuntas irregularidades en las propiedades del titular de la CFE.

“Hay una inconsistencia en las propiedades de Manuel Bartlett que fue puesta en manifiesto por el periodista Carlos Loret de Mola en el sentido de diversas propiedades que están a nombre de la pareja, concubina o no sé, porque el director de Pemex argumenta que no está casado, y algunas de sus hijos que no aparecen en su declaración patrimonial. No es delito tener dinero, no es un delito vivir en Las Lomas, el problema es que en tu declaración patrimonial no aparezca. Después la propia secretaria (Irma Eréndira Sandoval) lo exculpa con un desconocimiento diciendo que las propiedades la había adquirido en el tiempo que no era funcionario, pero cuando tú haces tu declaración patrimonial lo tienes que hacer al momento actual de todo lo que tienes, lo hayas comprando cuando eras del sector privado o funcionario o desempleado.

Justamente, ¿para qué se hace? Para ver cómo evoluciona tu patrimonio, para ver qué adquiriste, de dónde lo tienes. Si Manuel Bartlett ha sido empresario pues tendría que decir cuáles son las empresas que tiene, sus declaraciones de impuestos y las utilidades que generaron esas empresas para entonces decir “pues yo compre esta casa de 60 millones en Las Lomas, producto de sus negocios”.

“La secretaria Irma Eréndira Sandoval debió haber iniciado una investigación de inmediato ante el reportaje publicado en la SFP”.

La exalcaldesa de Miguel Hidalgo indicó que la existencia de irregularidades en las declaraciones patrimoniales de posible conflicto de interés “ya se está volviendo una costumbre en la 4T porque no es la primera vez, es el segundo o tercer caso que se presenta en el gabinete presidencial”.

La senadora se traslada en estos momentos a la Fiscalía General de la República (FGR) para también presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra las presuntas irregularidades en la declaración patrimonial y de conflicto de interés de Manuel Bartlett.