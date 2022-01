¿Y el regreso a clases? Madres y padres preocupados por falta de educación escolar

Pese a que se esperaba que este lunes iniciaran las clases a distancia en educación básica de Hidalgo, hasta el mediodía de este lunes 24 de enero no había ninguna notificación oficial por parte de autoridades educativas, situación que generó confusión entre padres y madres de familia que consideran preocupante que sus hijos presenten atraso.

Además, de acuerdo con la vocería del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección XV, hasta después de las 12:00 horas seguían sin caer los depósitos de las prestaciones a docentes jubilados y homologados que el gobierno estatal pagaría, por lo que “sigue la misma ruta”, es decir, continúa el paro de labores.

Para Paola Ramos, madre de familia, comentó que “ya es preocupante que los niños lleven cuatro semanas sin clases. De por sí el rezago es muy grande, ahora con el paro se va a convertir en algo irremediable”.

Comentó que aunque su hijo va en segundo grado de preescolar y son pocas las materias que lleva, se está perdiendo el aprendizaje sobre conocer su entorno y actividades que lo hacen desarrollar todos sus sentidos, por lo que espera que pronto termine el paro de maestros para que retomen las clases que ya de por sí se afectaron con la pandemia.

También para Alberto Ángeles, padre de familia, el que niñas y niños estén sin actividades escolares aunque sea en casa los atrasa mucho en su aprendizaje, ya que al menos su hija que cursa primer año de primaria ya sabe leer, pero varios de sus compañeros aún no y el que no haya clases los retrasa mucho más.

“Cuando la maestra en clases virtuales los ponía a leer eran dos o tres los que lo hacían, y los demás no podían ni deletreando, había algunos que todavía no sabían identificar las letras, incluso había niños que su lenguaje no estaba bien desarrollado porque hasta la maestra no entendía lo que querían decir. Con esta falta de clases no creo que vayan a mejorar”, expresó.