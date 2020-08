Ya perdoné a Felipe Calderón por robarme la Presidencia: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya perdonó al exmandatario Felipe Calderón por robarle la presidencia en 2006 y aseguró que no hay persecución política contra el exmandatario.

"Yo ya lo perdoné, él me robó la presidencia, yo no lo odio", dijo.

En conferencia de prensa en la Octava Región Naval, el titular del Ejecutivo federal comentó que él no puede ser "tapadera" de nadie y que no puede pedirle al juez de Nueva York, Estados Unidos que lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, que ya no lo investigue y lo exonere por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie. Está enojado el expresidente Calderón, perdón, pero no es conmigo. Dice que hay persecución política, nada de eso, yo ya lo perdone, nos robó la Presidencia y lo sabe. Pero yo no odio.

"No es conmigo es con el jueves con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de García Luna que fue su secretario de Seguridad Pública ni modo que yo vaya a decirle al juez de los sonidos ya no investigues, exonera a García Luna. Eso no lo puedo hacer, obviamente no me corresponde, es un asunto del gobierno estadounidense".

En este sentido, el mandatario aseguró que Felipe Calderón está exagerando si piensa que él tiene influencia sobre el juez estadounidense.

"Si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo ese juez de Nueva York, entonce si ya está exagerando", agregó.