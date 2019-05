Ya suman 39 mil árboles plantados en Tulancingo 

A partir del 5 de junio se retomarán acciones de reforestación en el municipio de Tulancingo.

Se tiene prevista una segunda etapa de reforestación en el ejido Jaltepec, recordando que en este punto hubo una pérdida de aproximadamente 70 hectáreas de bosque por incendio forestal.

En el periodo de la actual administración se han plantado 39 mil 174 árboles en 23 colonias, 17 escuelas y 23 comunidades.

Entre los puntos reforestados están: El Abra, Polígonos Guadalupe, Jaltepec, Ahuehuetitla, San Nicolás además de comunidad Huitititla, por citar algunos.

¿Por qué no se puede plantar un árbol en cualquier fecha?

Durante el estiaje, no es viable realizar plantaciones de arbolado pues no hay garantía de supervivencia debido a altos rangos de temperatura y la escasa o nula humedad, sin embargo ya en siguientes semanas habrá condiciones propicias para reforestar, por las precipitaciones pluviales.

Para cualquier información relacionada al ámbito de reforestación, el teléfono de contacto es 75 58450 extensión 2143.