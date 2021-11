¿Ya tienes tu certificado de vacunación COVID? Te decimos cómo descargarlo

Hasta noviembre, Hidalgo registró un avance superior a 74 por ciento en aplicación de esquemas completos de vacunas contra COVID, por lo que más de un millón 600 mil hidalguenses pueden ya contar con su certificado. Si aún no tienes el tuyo, te decimos cómo descargarlo y qué hacer en caso de que exista error en tus datos.

Para viajar, entrar a ciertos lugares, retornar al trabajo o regresar a clases presenciales en el caso de las personas mayores a 18 años, algunos sitios piden el certificado de vacunación COVID, el cual puede solicitarse enviando un mensaje con la palabra "Hola" vía Whatsapp al número 56 1713 0557 o descargarse mediante el link https://cvcovid.salud.gob.mx.

Al ingresar, el micrositio de la Secretaría de Salud federal indica que para poder descargar el certificado de vacunación contra coronavirus, la persona interesada debe estar registrada en el portal mivacuna.salud.gob.mx, situación que ocurrió cuando ingresó sus datos para imprimir el comprobante que presentó en la aplicación del biológico.

El interesado deberá responder la pregunta ¿Te registraste en “Mi vacuna”? y mediante un click seleccionará la opciones SÍ o NO, en caso de que la respuesta sea negativa la página lo redireccionará al sitio de mivacuna.salud.gob.mx para que haga su registro y acuda a vacunarse.

Si la respuesta es afirmativa, deberá ingresar su CURP y señalar que “no es un robot” para poder seleccionar la opción “buscar”, inmediatamente aparecerá una leyenda que la liga para la descarga de su certificado ya se envió al correo electrónico que registró cuando hizo el trámite para vacunarse.

La leyenda recomienda al usuario revisar en la bandeja de entrada y el correo no deseado, además de que la liga para descargar tiene caducidad de una hora con 30 minutos para que no tarden en guardar o imprimir el certificado. En caso de que no reciban el correo electrónico deberá solicitar una corrección de datos especificando la dirección electrónica correcta donde recibirán la información.

DESCARGA Y ACLARACIONES

El correo que reciban indicará que para descargar el certificado de vacunación den click en la liga que les enviaron donde podrán acceder al documento para guardarlo o imprimirlo; y en caso de que los datos que presenta el certificado sean incorrectos también les mandan una liga de acceso para solicitar una aclaración.

La delegación de Programas para el Bienestar en Hidalgo dio a conocer a través de sus redes sociales que si el certificado de vacunación COVID está incompleto o no tiene registro de sus vacunas, pueden acudir a solicitar su corrección en la sede que corresponda a su municipio ubicado en alguna de las nueve regiones.

Para la región Pachuca, la sede se encuentra en la delegación INPI Hidalgo en calle sin Nombre lote 3, fraccionamiento Colosio; en la región Ixmiquilpan podrán hacer la aclaración en oficinas de Cedecom; también hay sedes en Huejutla, Actopan, Zacualtipan, Tulancingo, Tula, Tepeapulco y Zimapań con atención de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), al 4 de noviembre, el estado estaba cerca de 80 por ciento, que es el porcentaje de cobertura mínima de vacunación contra COVID en la población, con 74 por ciento en aplicación de esquemas completos de inmunización.

Hasta esa fecha en la entidad aplicaron un millón 912 mil 848 biológicos de primera dosis, con un porcentaje de cobertura de 87 por ciento; además de un millón 627 mil 31 aplicaciones de segundas dosis que representa una cobertura de 74 por ciento, correspondientes a vacunas de los biológicos Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sinovac.

Las noticias de AM en

Síguenos