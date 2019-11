Yo instruí a Ebrard a ofrecer asilo a Evo Morales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó fue él quien instruyó al canciller Marcelo Ebrard a ofrecer asilo humanitario al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien renunció al cargo el domingo pasado.

En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo destacó que su gobierno lleva a cabo una nueva política exterior que retoma lo mejor de la historia diplomática de México.

“En este asunto se reconoce la importancia que ha tenido el derecho de asilo, el garantizar a perseguidos políticos el asilo en nuestro país, inclusive se ha dado asilo a todas las corrientes del pensamiento, de todas las religiones”.

Ante las críticas de sus opositores, el presidente López Obrador dijo que es entendible que exista inconformidad por parte de los “conservadores”, pero ya no debe haber simulación y se debe aceptar que tenemos posturas distintas.

“Comprender que no vamos a estar de acuerdo todos, la democracia es pluralidad, diversidad, no es pensamiento único, eso tiene que ver con las dictaduras. Entiendo que haya personas y ciudadanos que no estén de acuerdo con lo que lleva a cabo el gobierno que presento, respeto el derecho de disentir, pero quiero que entiendan que encabezamos una transformación”.

Señaló que para él es un timbre de orgullo el encabezar un gobierno donde se garantiza el derecho de asilo.