Yo no pacté nada con Duarte: Osorio Chong

El exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que él no pactó ni tuvo ningún acuerdo con Javier Duarte, quien este lunes aseguró, a través de un video, que su “detención” fue pactada con el gobierno, el cual estaba a cargo de Enrique Peña Nieto.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en su noticiero de Radio Fórmula, señaló que no tuve contacto con el exgobernador de Veracruz ni con sus abogados ni con nadie de su familia. Advirtió que si Duarte tiene pruebas, que las presente.

“No tuve ningún acuerdo, yo no lo hice. No tengo nada que ver. Lo niego categóricamente, no es conmigo. Por su puesto que lo dejo bien claro, no acepto este señalamiento”, dijo.

El actual coordinador de los Senadores del PRI afirma que él no solo no pacto, sino que tampoco estaba enterado.

“No solo no pacte, no estaba enterado que estuviera teniendo algún acuerdo con sus abogados o con él”, agregó.

Al ser cuestionado si conocía si la Procuraduría General de la República realizó una cuerdo, Osorio Chong indicó que no conocía que tuviera algún acuerdo y si lo hicieron, lo hicieron sin que él se enterara.

Agregó que se debe de preguntar a otras autoridades.

“Lo estoy contundentemente negando, entonces hay que buscar a las otras autoridades y preguntarles. A quienes estaban al frente de la PGR, conmigo absolutamente ningún acuerdo conmigo, ni cercano ni lejano familiar de Duarte”, comentó.

Se dio a conocer un video donde aparece el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, momentos previos a su detención, donde asegura que su “detención” fue pactada con el gobierno, el cual estaba a cargo de Enrique Peña Nieto.

“Quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo con el convenio establecido con el Gobierno Federal, seré detenido. Me entrego”, señaló.

En la grabación el exgobernador explica en el clip que se entrega para “poderse defender” y de esta forma cumplir con los acuerdos establecidos con el Gobierno Federal. Según su declaración, este hecho permitiría que “puedan dejar de estar hostigando a mis seres queridos”.