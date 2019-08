"¡Yo sí te creo!"; así protestaron mujeres contra violaciones en CDMX

CDMX.- Mujeres congregadas en Glorieta de Insurgentes comenzaron a gritar la consigna “yo sí te creo, yo sí te creo”; esto, antes de comenzar a avanzar sobre Zona Rosa para incorporarse a Paseo de la Reforma y así iniciar la marcha convocada para este viernes.

Dicha consigna, pronunciada por las asistentes, evoca el caso de una menor que denunció a cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por delito de violación, en hechos ocurridos el pasado 3 de agosto en la alcaldía de Azcapotzalco.

Aunque no hay una cifra oficial de los agentes desplegados, se sabe que mujeres policías estarán resguardando a las manifestantes, quienes desplegaron un lazo color amarillo para protegerse y que nadie se introduzca entre el contingente.

“Somos muchas, todas sufrimos de acoso, no hay una mujer que se salve del acoso; por eso, creo que cada vez somos más las que estamos presentes en estas marchas”, determinó una de las participantes a este medio.

Los contingentes comenzaron su arribo en punto de las 18:00 horas. Las participantes fueron captadas por cámaras de El Gran Diario de México con pancartas en mano que rezan mensajes como: “Si me matan, si me violan, si me desaparecen, ¡destrúyelo todo!”, o “Nos están matando y tú no haces nada”.

Durante la concentración, las manifestantes comenzaron a exigir, a una voz, justicia. “Si queremos liberarnos de este estado y de este constante vivir feminicida, tenemos que quitarle los privilegios al machismo y visualizar todas las (clases de) violencias que genera”, dijo otra de las manifestantes.

El contingente se desvió del edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para caminar sobre la calle de Liverpool e incorporarse, de nueva cuenta, hacia la Glorieta de Insurgentes.