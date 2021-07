YosStop ¿la sororidad es selectiva?

La semana pasada fue detenida la famosa youtuber Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, acusada del delito de pornografía infantil y trasladada al reclusorio de Santa Martha Acatitla.

El lunes 5 de julio, un juez la vinculo a proceso por el delito de pornografía infantil después de una audiencia realizada en los juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Dentro de dos meses se realizará la próxima audiencia, por lo que Yoseline permanecerá en el penal de Santa Martha Acatitla mientras se realiza la investigación complementaria.

La detención se da luego de que Ainara Suárez interpusiera una demanda en contra de la influencer, debido a un video llamado “Patética Generación”, en donde Yoseline expone la identidad de la joven y la revictimiza al dar detalles de su violación, llamandola “puta” y “chavita de moral muy distraída”.

Durante los días siguientes a su detención, los señalamientos contra Ainara se han dado a conocer, pues personas afirman que al tratarse de una mujer e identificarse como feminista no debió denunciar a la famosa, haciendo hincapie en que como mujeres hemos de ser sororas.

En esta columna hemos hablado de la sororidad como un pacto político de apoyo mutuo entre mujeres...entonces ¿por qué en este caso se habla de la sororidad selectiva? Te explico.

Si bien, es cierto que la sororidad es un llamado a la hermandad y unión entre mujeres, también se ha confundido con el hecho de permitir formas de violencia siempre y cuando las haya cometido una mujer.

La sororidad es un concepto que viene a intentar dar cuenta de cómo generar una nueva ética y una nueva política feministas que puedan dar lugar a la conformación de una comunidad de mujeres, que si bien no tiene por qué ser homogénea, pueda constituirse de modo armónico y eficaz.

El ser sorora no significa que cada una puede hacer lo que quiera y todas tenemos que estar de acuerdo o agradarnos entre nosotras. La sororidad no es un llamado a amarnos entre todas, llevarnos bien a la fuerza, no criticar ideas y acciones o tener desacuerdos con otras mujeres No. Ese es un malentendido que, en definitiva, nos lleva a sobrecargarnos con normas imposibles de cumplir y a evitar debates y discusiones, que son el motor de todo cambio.

La sororidad nos habla de crear pactos de coyuntura en los que podamos encontrarnos cada vez más mujeres; de generar nuevos vínculos entre nosotras y en relación también con otros grupos y otras luchas; de incluir nuevas subjetividades, también, porque no todas las personas que vivimos la opresión patriarcal nos reconocemos mujeres; de ir alcanzando objetivos consensuados en acuerdos fundamentales; de potenciar las diferencias para no violentar la pluralidad con el ideal de lo homogéneo. La sororidad, en definitiva, es un pacto político entre pares, en donde quienes pactan son, justamente, quienes nunca antes habían podido pactar y que, a causa de eso, quedaron por fuera del terreno de lo público y de la arena política.

Esta confusión ha hecho que se crea que el feminismo apoya esta idea errónea de la sororidad. Incluso, ha salido a la luz un nuevo término que se refiere a la ‘sororidad selectiva’.

Según lo expuesto por el colectivo feminista Marea Verde, la sororidad es una acción de ida y vuelta, por lo que se refiere a que no tienes que ser sorora con tus agresoras o la agresora de alguien más solo por ser mujeres.

Por eso se habla de la importancia en lo político y lo mutuo, si la acción política de otra mujer va en contra de mis valores, si me pone en riesgo a mi o a otros grupos vulnerados, si pone en riesgo mis derechos o los de otros grupos vulnerados, ¿en dónde está el pacto político? ¿dónde está lo mutuo?

Pues de esta manera se transmite la falsa idea de que la violencia entre mujeres no debe de importar y una de las dos partes debe ‘ser buena’ sin importar lo que hagan.

“La violencia es violencia, venga de quien venga y todas estamos en el derecho de defendernos”, señala en su post de Instagram Marea Verde

Muchas colectivas y feministas han señalado que la sororidad no es excluyente de la crítica hacia la violencia ejercida por otras mujeres y que también es válido alejarse de mujeres que te violenten, te agredan o no te hagan sentir bien.

Por otra parte, algunas colectivas feministas señalaron que la sororidad debe ser recíproca, por lo que las mujeres no tienen la obligación de ser sororas con aquellas mujeres que sean violentas.

De acuerdo con la socióloga Mantilla, la sororidad mucha veces tiende a romantizarse y entenderse de manera superficial, sólo como la hermandad entre mujeres y amor entre las mismas, pero desde esta concepción superflua, quien se atreva a hacer una crítica profunda, por ejemplo señalando las prácticas machistas y violentas de algún mujer, es señalada como poco sorora.

No, Ainara no es menos feminista por denunciar a YosStop, la lucha de Ainara y de todas las mujeres del movimiento es el respeto, valor, justicia, seguridad y vida digna para todas; cualquiera que violente, agreda o esté en contra de estos principios debe tener una consecuencia y no diferenciar por su género.

