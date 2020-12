Zapatero de toda la vida, con 88 años Salvador ofrece su trabajo en Mineral de la Reforma

Salvador Montez es zapatero de toda la vida, y aunque su familia está al pendiente de sus necesidades, con 88 años de edad insiste en reparar calzado porque es lo que más le gusta, actividad que realiza en el fraccionamiento San Fernando, Mineral de la Reforma.

Con una voz que denota el cansancio de los años, dice que no estaba al tanto de que su nombre y fotografía fueran difundidos ampliamente en redes sociales durante las últimas semanas.

Cubierto con suéter verde y un mandil de mezclilla, bajo un cielo nublado Salvador arregla tres pares de botas. Con una hoja afilada entre sus manos llenas de lunares corta las suelas del calzado mientras que el pegamento y clavos se esparcen en la superficie de una mesa afuera de su domicilio.

Una lona que cuelga de una estructura metálica roja describe su oficio: “Reparación de lunes a viernes, dama y caballero”, se lee en el pequeño anuncio en letras rojas y azules.

AUMENTAN LOS CLIENTES

Después de una publicación por parte de su vecino, el adulto mayor se volvió viral y comenzó a recibir muestras de ayuda. Le llevaron zapatos para reparar e incluso le entregaron despensa.

“Apenas llevo dos o tres meses aquí, pero no me conocían, poco a poco me fueron viendo y ya me llegan más clientes”, dice, sin sospechar las veces que su fotografía ha sido compartida en redes y páginas de noticias.

Cuenta que a su edad es lo único a lo que puede dedicarse, “a veces no tengo ningún par y otras veces me traen varios y no los puedo recibir, los años pesan y ya estoy muy cansado, solo hago trabajos sencillos”, dice con la mirada fija en sus materiales.

“Me hacen falta máquinas para coser pero son muy caras, esto que está sobre la mesa es toda la herramienta que tengo”, narra.

Al cuestionarle cómo es que aprendió, deja escapar una leve risa que el cubrebocas blanco oculta, pero que fue dibujada en sus ojos: “siempre he trabajado en esto, un amigo zapatero me enseñó, me gustó y a esto me dediqué”.

Vive solo pero su hijo está muy cerca y siempre al pendiente de él, aunque el apoyo con alimento de parte de algunos vecinos no le molesta, “ayer me trajeron despensa, no es mucha pero no me ofende, ¿cómo no me va a servir?”, dijo.

Su nombre verdadero no le gusta, por lo que prefiere que le digan Salvador, además agradece las muestras de apoyo que ha recibido por parte de los que lo han ido a visitar.

Se encuentra afuera de su casa en el fraccionamiento San Fernando desde las 10:00 horas, aunque si hace frío o llueve prefiere no salir, relató.