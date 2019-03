Arctic Monkeys cautiva el Foro Sol

Tuvieron que pasar 6 años para poder a ver a los Arctic Monkeys de nuevo en México y la espera valió la pena.

La banda originaria de Sheffield, Reino Unido, por fin volvió a escenarios mexicanos como parte de su gira por latinoamérica para promocionar su nuevo álbum Tranquility Base Hotel & Casino y tuve la fortuna de estar ahí para presenciarlo. Previamente se presentaron el 22 de marzo en Monterrey, Nuevo León, como parte del cartel del anhelado Pa´l Norte 2019, en donde se dice que el público regio no les respondió del todo bien.

Pero este pasado 24 de marzo en el Foro Sol la historia fue otra, el recinto se estremecía en ovaciones para los británicos desde el primer instante en que pisaron el escenario, y no era para menos, ya que las dos bandas teloneras que los acompañan en esta gira hicieron un excelente trabajo para prender los ánimos de la audiencia.

Puntualmente a las 18:00 horas entró a escena Miles Kane, quien fuera miembro del duo The Last Shadow Puppets junto con Alex Turner, líder de los Arctic Monkeys. Kane y su banda inundaron el lugar con su fuerza y pasión. El momento cumbre de su participación fue con el tema Don’t Forget Who You Are.

Fueron sucedidos por la banda sueca de garage rock The Hives, que por poco se roba la noche; la potencia de sus interpretaciones dejó con la boca abierta a varios. Pelle Almqvist, el vocalista, tuvo la cortesía de tratar de hablar en español lo más que pudo, esto generó una gran conexión con la audiencia. Con su éxito Hate to Say I Told You So nadie pudo evitar saltar y gritar.

Después de The Hives, en los aproximadamente 20 minutos de espera, el público mismo impidió que el ambiente decayera, primero coreando Don’t Let Me Down de The Beatles, que sonaba de fondo y luego organizando la clásica “ola” entre las gradas. Este tipo de energía colaborativa siempre nutre el alma.

Tal y como estaba anunciado, en punto de las 20:45 horas, hicieron su aparición los Arctic Monkeys. Para sopresa de muchos (aquellos que no revisaron su setlist de Pa’l Norte), abrieron con Do I Wanna Know?, uno de sus temas más populares en nuestro país.

Turner jamás perdió el estilo, recuerda a aquellos rockstars rockabilly de los años 40. Cómo era de esperarse, tocaron varios de los temas incluídos su nuevo material discográfico, que muestran una clara madurez en su música, incorporando nuevos sonidos y riffs más arriesgados, sin embargo, también complacieron a sus fans de antaño con temas de sus otros discos, como aquellos que los llevaron a la fama incluídos en su álbum debut Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006) como I Bet You Look Good on the Dancefloor y Dancing Shoes, aunque When the Sun Goes Down nos hizo falta.

Con One Point Perspective, de su más reciente disco, el Foro Sol se iluminó con las lámparas de miles de celulares. Después de Four Out of Five dejaron el escenario por primera vez para regresar con un encore que incluyó los temas Star Treatment, Arabella y así cerrar con broche de oro con su ya clásico R U Mine?, incluído en el AM, su álbum más exitoso hasta la fecha.

Así se despiden de México para continuar su gira por América Latina, maravillando a cada uno de los asistentes con su particular convinación entre elegancia y ferocidad que deja impregnado el deseo de que no tengan otros seis años para poder vivir esta experiencia de nuevo.

