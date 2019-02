Asteriscos 156

***



Tras las renuncias de Mario Rico y Julio César Trujillo como subprocuradores de Derechos Humanos y Procedimientos Penales, respectivamente, los diputados locales pretenden promover una investigación para deslindar nexos con presuntos huachicoleros, luego de que una publicación periodística puso el tema en el centro del debate, donde también incluirían a Eduardo Cabrera y Arturo Cruz.



***

La huelga en el ayuntamiento de Pachuca continúa y con ella los estragos que causa a la población. Adicionalmente a las áreas que tienen autorizado continuar con sus labores para brindar servicio a la población, existen algunas otras donde trabajan de manera clandestina, lo que, de trascender, podría generar problemas ante la autoridad laboral. En tanto, quien la padece es la ciudadanía.



***

En una audiencia pública de los juzgados de oralidad se evidenció que la Procuraduría de Justicia no otorga oportunamente traductores a los hablantes de lenguas indígenas cuando inician alguna querella o denuncia, hecho que violenta la ley, aunque la dependencia señala que solo aplica esta asistencia con quienes no entienden el español, la legislación federal no considera esa restricción.



***

Una vez que los partidos políticos han decidido enfilarse hacia la justa electoral de 2020, el exdiputado local Ernesto Vázquez Baca realiza ya recorridos por Omitlán, donde su pariente Ulises Hernández Vázquez despacha como alcalde. El también exdelegado federal seguramente anda ya queriendo sumar simpatías populares para postularse hacia a la alcaldía o al menos ser considerado en la planilla.



***

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dio a conocer que fue hackeada su cuenta oficial de Facebook, lo que calificó como un acto terrorista y se deslindó de las publicaciones con contenido ofensivo que se encuentren en ella, que agregó, solamente buscan desprestigiarla. La duda entre los cibernautas radica en que si efectivamente se habrá tratado o no de un ataque contra la institución.



ACLARACIÓN:

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.