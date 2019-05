Los covers más famosos

En la industria musical, hacer un cover o versión de una canción es un recurso muy popular, sobretodo en los artistas que apenas incian su carrera con la finalidad de ganar audiencia, acercándose con un tema que ya es familiar e incremetando así sus oportunidades de éxito. También hay casos en los que bandas o solicitas ya posicionados deciden grabar discos de versiones a manera de tributo a sus influencias o como un escape en cubierto cuando tienen bloqueos creativos y necesitan seguir generando ingresos.

En esta entrega te hablaré de algunos covers más famosos, al grado de que han sido tomados por la canción original.

Antes de empezar, mencionaré dos de las canciones más versionadas de la historia. En primer lugar, Yesterday de the Beatles, es la canción con más covers, sumando más de 1600 interpretaciones diferentes, resaltando la de Elvis Presley.

Hablando de The Beatles, ningún cover ha logrado superar a una de sus canciones originales, aunque la versión de With a Little Help from My Friends de Joe Cocker para la entrada de la serie Los Años Maravillosos estuvo bastante cerca. Sin embargo, The Beatles si logró hacer covers que resultaron más famosos que la original, como su versión de Twist and Shout, interpretada originalmente por los Isley Brothers.

En segundo lugar, (I Can't Get No) Satisfaction de The Rolling Stones, ha sido versionada por numerosos artistas entre los que destacan Britney Spears, Otis Redding, Devo y hasta Gloria Trevi y Alejandra Guzman, entre muchos otros. Pero sin duda, ninguno ha logrado superar a los originales.

Ahora hablemos de aquellos temas que, como mencioné, se incluyen en discos de versiones y que aún así, en la acutalidad son confundidos como los primigenios.

De mis favoritas, Whiskey in the Jar, el cover de Metallica incluido en el álbum “Garage Inc.” y publicado en 1998 como homenaje a las bandas que marcaron sus raíces. Ellos inspiraron su versión de Whiskey in the Jar en la de Thin Lizzy, sin embargo, se trata de una canción tradicional irlandesa que ha sido interpretada y reversionada por un sinnúmero de artistas alrededor del mundo.

Otro famoso disco de versiones es “The Spaghetti Incident?”, el quinto álbum de Guns N' Roses, publicado en 1993. Debido a la ya tensa relación entre los integrantes, lejos de contener material propio, consistió en versiones de otros artistas que fueron de gran influencia para ellos. Pero su cover más famoso se incluye en su álbum “Use Your Illusion II” de 1991. Me refiero a Knockin’ on Heaven’s Door, que no, no es de ellos; la original es del músico estadounidense Bob Dylan, publicada en 1973 como parte de la banda sonora de la película “Pat Garrett y Billy the Kid”.

En México también tenemos álbumes de versiones bastantes memorables, como “Con Todo Respeto” de Molotov, que si me lo preguntan, son unos maestros para revesionar temas imprimiéndoles un sello personal bastante claro. Pero enfoquémonos en “Avalancha de Éxitos” de Café Tacvba, en donde se incluye su éxito Chilanga Banda, original del mexicano Jaime López. Irónicamente, el tema más popular de López es precisamente Chilanga Banda, gracias a la versión de los tacvbos.

Otras versiones más famosas que la orignal son Nothing Compares 2 U, original de Prince para su proyecto The Family en 1982, sencillo que no alcanzó la fama hasta que la irlandesa Sinéad O'Connor hiciera su versión en 1990 para inlcuirla en su disco “I Do Not Want What I Haven't Got”. Por desgracia para O’Connor, su mayor éxito y el tema por el que siempre será recordada, no es de su autoría.

Turn, el hitazo de la cantante Natalie Imbruglia se trata en realidad de otro cover, la original, poco conocida, es de la banda estadounidense de rock alternativo Ednaswap.

Para terminar, seguramente uno de los temas más populares de Nirvana es The Man Who Sold the World, que interpretaron en 1993 para su para su MTV Unplugged; la canción fue originalmente compuesta e interpretada por David Bowie y es además el título de su tercer álbum, lanzado en 1970.

Hablando de covers no terminaría, ¿qué otros recuerdas? Cuéntame qué versión prefieres.

