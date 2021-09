20 años del INMUJERES

El pasado lunes 27 de septiembre, iniciaron los trabajos referentes a la conmemoración del aniversario número 20 del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) reuniendo a las lideresas de la región centro que encabezan los estados de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Morelos e Hidalgo, bajo el lema “20 años caminando juntas: de Beijing a la creación del INMUJERES”

La IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, China, se convirtió en un precedente para la causa de las feministas, derivado de los compromisos establecidos, en el cual uno de estos, marcaba la creación de mecanismos para alcanzar la igualdad y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, convirtiendo al INMUJERES en el instituto que encabezaba sus causas.

El INMUJERES fue resultado de la lucha de las organizaciones de la sociedad civil, de las legisladoras y de destacadas funcionarias públicas que sentaron las bases para que el Estado Mexicano reconociera, promoviera y garantizara los derechos de las mexicanas en las políticas públicas.

Es importante destacar la diversidad de generaciones que pudieron darse cita a lo largo de estos dos días de jornadas de trabajo, en los cuales la juventud y la experiencia de cada una de las mujeres que encabezaron los esfuerzos del panel principal, así como de las mesas de trabajo, trascendió en fructíferas reflexiones para analizar el antes y el después del mecanismo de las mujeres.

Entre los temas que se dialogaron, destacan los relacionados con violencia, economía de las mujeres y trabajo de cuidados no remunerados, subrayando que este último si bien, académicamente y dentro del circulo de los expertos y expertas en el tema de género, ha sido un argumento que se ha trabajado dese hace algunos años, es una realidad que se hizo visible de gran manera en el año 2020 derivado de la pandemia, en el que no solo se pudo demostrar la importancia del mismo, sino que a su vez, se reflejó el impacto económico que tenía esta actividad que realzan en su mayoría las mujeres y que desafortunadamente no es retribuida pero contribuye en gran medida en favor de las personas proveedoras de un hogar.

Hoy a 20 años de la creación de este Mecanismo de las Mujeres, permite hacer un balance real de los avances que se han alcanzado, así como de las áreas de oportunidad y las exigencias que aún están pendientes, sin embargo actualmente es una realidad que cada vez más mujeres están posicionándose en espacios de toma de decisiones, desde los sectores privados y públicos fortaleciendo de esta manera una causa que inició por visibilizar la importancia de los derechos de las mujeres.

