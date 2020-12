Si tuviéramos que describir este año en una sola palabra, la respuesta, probablemente, más acertada sería CAÓTICO. El 2020 nos han dejado mil cosas, buenas y malas. No fue un año sencillo para la población mundial y mucho menos para las mujeres.

La pandemia y el confinamiento han marcado un antes y un después, cosas tan sencillas como un abrazo han quedado en el olvido; portar cubrebocas y gel ahora es parte de la rutina.

Hagamos un breve recuento del 2020

#8M

Desde hace muchos años, el 8 de Marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, sin embargo este 2020 fuimos todas. Este 8M, no salimos por una, salimos por todas ....por quienes se fueron, quienes aún no aparecen y quienes aún no llegan. Salimos por nuestras hermanas, madres, amigas, hijas, pero también por las desconocidas, porque aquí todas nos apoyamos y cuidamos. Porque este día todas exigimos justicia, porque rompimos, quemamos y pintamos, porque demostramos que nunca más nos vamos a dejar.

Madres, hijas, hermanas; todas son mujeres que marchan para que se sepa que nunca más las mujeres se van a quedar calladas y que mientras una siga de pie todas aquellas que faltan seguirán teniendo voz, así lo han expresado diversos colectivos que buscan darle voz a las mujeres asesinadas de nuestro país.

#UnDíaSinNosotras

Ante la ola de feminicidios que ha que ha ido incrementando en el país, el 18 de febrero el colectivo veracruzano "Brujas del Mar" publicó a través de su cuenta de Twitter una iniciativa de manifestación nacional nombrada #UnDíaSinNosotras , donde ninguna mujer participara en sus actividades cotidianas el próximo 9 de marzo.

Un día para reflexionar, para luchar y para abrazarnos entre nosotras, un día en que espero que no nos maten a una más, un día en el que ninguna niña, joven o mujer adulta sea violentada fisica, emocional y sexualmente. Un día para cambiar esta jodida realidad, un día sin una menos.

¿Qué pasó en la CNDH?

El 3 de septiembre, Marcela Alemán, madre de una niña violada en 2017 y cuyos agresores aún no han sido detenidos, y más mujeres feministas y activistas pasaron la noche en la sala de juntas de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en exigencia de justicia. La mujer salió al balcón del edificio ubicado en la calle de Cuba, en el Centro Histórico, y ondeó la bandera de la CNDH, mientras otra mujer hacía lo mismo con la bandera de México. Así Marcela se amarró a una silla como protesta por la ineficiencia de la institución.

Yesenia Zamudio, madre de una víctima de feminicidio, sostuvo que tomaron las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico por el hartazgo que viven al haber acudido a todas las instancias oficiales y no haber recibido justicia por feminicidios y violencia que padecen en las calles. Criticó al presidente López Obrador por inconformarse ante la intervención realizada a un cuadro de Francisco I. Madero; y reiteró que no entregarán las instalaciones.

Ella junto con otras mujeres que encabezan la toma de instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico, pidieron la renuncia de Piedra Ibarra: “que tenga tantita dignidad y que mejor se vaya, ya lo que ya se robó, ya que se lo quede, pero ya que se largue”, dijo fuera de la sede según el diario Reforma.

#28Sep

En el mes de septiembre las mujeres tomaron las calles nuevamente, primero en el estado de Michoacán, para exigir justicia por el asesinato de Jessica González, quien era maestra y fue víctima de feminicidio a manos de una hombre con el que salía; pero además en el marco de estas protestas y con motivo del 28 de septiembre, Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, las mujeres nuevamente se dieron cita para marchar con destino al zócalo, y a pesar de que sólo lograron llegar hasta Eje Central, la mujeres nuevamente tomaron las calles.

#25N

Pese a que la jornada pintaba bien distinta por culpa del ya famoso coronavirus, la importancia de visibilizar la lucha contra la violencia machista no frenó ninguno de los actos para mostrar la repulsa hacia esta lacra social, eso sí, con distancia de seguridad, en una manifestación adaptada, como también lo fueron los distintos actos que desde la mañana se sucedieron. Y es que, como bien decía el cartel que abría la marcha del 25-N, Día contra la Violencia de Género en Granada, "ni sumisas, ni calladas, fuertes y organizadas", no faltó organización para poder gritar otro 25 de noviembre más contra el machismo.

Antes de que el mundo parase y las personas nos quedaramos en esta interminable cuarentena, las manifestaciones ocurridas en el país, y el paro nacional convocado en marzo, sentaron un precedente en la revolución feminista, sin embargo el 2020 ha sido el año en el que la represión policial se ha presentado en diversas manifestaciones mediante encapsulamientos prolongados, detonaciones de gas lacrimógeno y petardos. No solo los responsables deben ser sancionados, el estado debe garantizar que esto no vuelva a ocurrir nunca más.

Han sido muchas las convocatorias virtuales que se han emitido durantes estos meses de encierro, desde pañuelazos virtuales, pasando por el posteo de fichas de búsqueda en nuestras redes, hasta la organización de reuniones en plataformas en donde cada una se reúne para cantar, hablar, escuchar y acompañar a otra mujer.

Y aunque hoy enfrentamos retos al momento de reunirnos, se han encontrado maneras de continuar la lucha desde cada una de nuestras trincheras. La violencia de género, las desapariciones y los feminicidios no han parado en este 2020, pero NOSOTRAS TAMPOCO. Porque no vamos a permitir que se les olvide lo que ya hemos conseguido, porque no pararemos hasta tirar este sistema opresor, porque NUNCA MÁS TENDRÁN LA COMODIDAD DE NUESTRO SILENCIO, porque aún no faltan muchas, porque protegeremos a quienes seguimos aquí, porque esto apenas comienza.

Así es como a lo largo del año las mujeres hemos buscado darle voz a todas las que ya no están y siguen luchando para que ningún feminicidio o acto de violencia contra nosotras quede impune.

Insumisas volverá el próximo 2021. Gracias por acompañarme en esta deconstrucción. Gracias a quienes me han sugerido temas. Gracias a ti por leerme. Nos leemos pronto.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.