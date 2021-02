2021, La elección más grande de América Latina

El pasado viernes 19 de febrero se llevó a cabo de manera virtual el “Intercambio internacional con las autoridades electorales de México sobre esquemas de comunicación respecto de medidas sanitarias en los lugares de votación”, con la intención de compartir diversas experiencias que fortalezcan las medidas ya implementadas en miras de la próxima contienda electoral.

En esta reunión el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello, subrayó que el próximo 6 de junio, México tendrá la elección más grande de América Latina, con la renovación de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y las alcaldías en 30 estados, donde uno de los grandes desafíos será, que las elecciones no alteren la curva actual de la pandemia.

A diferencia del año 2018 donde de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral el registro de posibles electores oscilaba entre los 52 millones, al corte del 12 de febrero del año en curso se registraron, 92,268,677 posibles electores, 41 millones más en el transcurso de tan solo tres años. Con base en las anteriores cifras, vale la pena destacar que 51 millones de estos posibles votantes son jóvenes que oscilan entre los 18 y 29 años y que representan alrededor del 54% del electorado total.

A su vez en el año 2018 se tenía el registro nacional de 7 partidos políticos, sin embargo, en los próximos comicios de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se avaló el registro de tres nuevos; Redes Sociales Progresistas (RSP), Partido Encuentro Solidario (PES), antes denominado Partido Encuentro Social y Fuerza por México, sin descartar los registros locales de distintos partidos así como las candidaturas independientes de las cuales se avale su registro.

En contraste también del año 2018, actualmente nos encontramos con una pandemia que no ha dado tregua en ningún ámbito social, y no se diga en el amito electoral, que si bien es cierto ya se han celebrado estos comicios no solo en México sino en distintos países como Estados Unidos, lo cierto es que será un gran reto garantizar la implementación adecuada de las medidas sanitarias ante los nuevos datos de pandemia, que respondan a espacios seguros y sobre todo al sufragio efectivo en las próximas elecciones.

Sin duda, la elección más grande de América Latina, será un gran reto para el Instituto Nacional Electoral, que deberá endurecer e implementar las medidas sanitarias necesarias para que se realicen elecciones seguras en todo el país y tendrá que trabajar muy de la mano con la ciudadanía para reunir de forma efectiva a más de un millón de ciudadanos que ejercerán esta obligación cívica, siendo el cuerpo de funcionarios en casillas que supervisen una gran jornada democrática y ejemplar en toda Latinoamérica. Si bien el INE, tiene un punto a su favor debido a que hace tan solo tres meses se celebraron comicios en los estados de Coahuila e Hidalgo y hasta el momento no existe algún registro que compruebe que derivado de la jornada electoral del pasado mes de noviembre haya incrementado el contagio de coronavirus al menos en estos Estados, por lo que las medidas ya implementadas podrían considerarse eficaces, no deberá bajar la guardia y por lo tanto tendrá que robustecer estas acciones con base a los intercambios internacionales ya suscitados.

Por otra parte, los diversos partidos políticos tendrán la importante tarea de generar campañas electorales de forma diferente, cuidando la salud de sus candidatos, así como de la ciudadanía ya que desafortunadamente en este proceso si existe registro de que las acciones proselitistas han cobrado la vida de diversos candidatos, así como presidentes municipales ya electos. Seguramente el uso de la tecnología será factor clave para difundir a aquellos hombres y mujeres que al menos por los próximos 3 años dirigirán el rumbo del país y que por supuesto se perfilaran y buscaran crear las condiciones adecuadas para garantizar la próxima contienda electoral en 2024, donde nuevamente contaremos con la renovación del Poder Legislativo, Congresos Locales, pero sobre todo la renovación de la joya de la corona, la Presidencia de la República.

Ante este panorama lo que se espera es que los dirigentes partidistas, no olviden concentrarse en el presente que les permita buscar, encontrar y proponer a sus mejores candidatos, sus mejores formulas, pero sobre todo puedan manifestar grandes proyectos de nación que motiven a que el próximo 6 de junio, la ciudadanía aún y con pandemia, pero eso si con todas las medidas necesarias, y conociendo los protocolos a ejecutar por parte del INE, se sienta incentivada y segura para poder ejercer de forma libre su derecho al voto.

