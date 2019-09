50 años de Abbey Road

Este 26 de septiembre se celebran 50 años del lanzamiento de Abbey Road de The Beatles, y por esto, hoy te traigo algunos datos que quizá desconocías sobre este mítico álbum.

Para empezar, como decía, Abbey Road se lanzó el 26 de septiembre de 1969 en Reino Unido y más tarde, el 1 de octubre de ese año en Estados Unidos. Aunque este es el penúltimo álbum publicado por el Cuarteto de Liverpool, se trata del último grabado por la banda, ya que este proceso comenzó en abril de 1969 y Let It Be, lanzado al año siguiente, fue grabado antes.

A pesar de que para entonces The Beatles ya cruzaba por una fuerte crisis que derivó en su desintegración poco después, es considerado por la crítica como uno de sus álbumes mejor elaborados; de hecho, en 2003, ocupó el puesto número 14 en la lista de “Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos”, realizada por la revista Rolling Stone.

Fue grabado en los entonces EMI Studios, donde The Beatles grabó la mayoría de sus canciones desde 1962. En 1970, los estudios cambiaron su nombre a Abbey Road en honor a su exitoso disco y, claro, a la calle en donde se encuentran ubicados.

Se dice que durante los procesos creativo y de producción, simplemente cada integrante usó a los otros como excepcionales músicos de estudio en sus propias canciones; el resultado fue no solo uno de los mejores álbumes en su carrera, sino de la historia.

La mítica portada fue diseñada por John Kosh, director creativo de Apple Records. En la versión original para Reino Unido no se muestra el nombre de la banda ni el título del álbum, para ese entonces, la banda era tan célebre que no hacía falta.

Inicialmente, el álbum iba a llamarse Everest, en honor a la marca de cigarrillos que fumaba el ingeniero de sonido Geoff Emerick, y estaba planeado un viaje en vuelo privado al Himalaya para fotografiar la portada, pero la agrupación estaba ya tan desconectada en esos momentos, que la idea fue desechada y decidieron simplemente cruzar la calle.

La icónica fotografía fue tomada por Iain Macmillan; en ella se muestra a The Beatles caminando sobre el paso peatonal en el cruce de Grove End Road con la calle Abbey Road. Hasta la fecha, se trata de una de las portadas más famosas de la historia de la música, y también una de las más replicadas. Tanto, que cada uno de los elementos que aparecen en ella se han hecho famosos, desde el “vocho” con matrícula LMW 281F, que en 1986 fue subastado por 2530 libras esterlinas, hasta Paul Cole, el despistado turista estadounidense que aparece parado al fondo. Además, dicha portada ha sido motivo de múltiples teorías e interpretaciones, cuando en realidad su creación fue buscando la mayor simpleza posible.

Abbey Road es una calle muy transitada, así que Macmillan tuvo tan solo 10 minutos para tomar la sesión que se compuso únicamente de seis fotografías, las cuales McCartney analizó detenidamente para elegir aquella que pasaría a la historia.

Así, con una desfachatada fotografía se creó todo un mito entorno a ella, al grado de convertir a un simple paso de cebra en unos de los principales atractivos turísticos para los fanáticos de la música. Incluso, en 2010, el lugar recibió el grado de Monumento Clasificado por su importancia cultural e histórica, así como los estudios Abbey Road, catalogados ese mismo año por el Gobierno Británico como Monumento Histórico, lo que impide su demolición.

El álbum contiene algunos de los temas más populares de la banda como “Something”, “Come Together”, “Oh! Darling”, “I Want You (She's So Heavy)” y “Here Comes the Sun”.

