98,843 personas desaparecidas y no localizadas en México

Cada día observamos con creciente preocupación las denuncias por desapariciones de mujeres y hombres de diferentes edades, que suceden en medio de la indiferencia social, algunos sabemos son localizados gracias al trabajo de las autoridades y solidaridad de ciudadanos que colaboran en su búsqueda, el pasado 12 de abril la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentó el informe derivado de la visita realizada a México del 15 al 26 de Noviembre del año 2021 de representantes del Comité Contra las Desapariciones Forzadas dependiente de ese organismo; en el informe se pide al Gobierno Mexicano tomar acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta que priva en esta tragedia y se establece que no hay que normalizar ni minimizar la violencia de las desapariciones que como he referido está en aumento y no cesan y alertó de un aumento en desapariciones de infantes, adolescentes y mujeres en nuestro país; Una de las principales apreciaciones que dio el Comité respecto a las cifras oficiales fue que las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años, sin embargo las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años tendencia que se agudizó en el contexto de la enfermedad por coronavirus; se cree que la mayoría de desapariciones tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual, con el fin de ocultar sus delitos

De acuerdo a un informe del Gobierno Mexicano, de las más de 50 mil personas que ha registrado durante la actual administración, 2 de cada 10 son mujeres, 12.350 casos que equivale al 24.70 %; la problemática se torna grave cuando observamos que si solo tomamos en cuenta a las personas desaparecidas menores de 18 años, niñas y mujeres adolescentes que la mayoría tiene entre 12 y 17 años representan el 55.30% de las desapariciones; otro dato frio y grave es que hasta el 26 de Noviembre del 20201 solo se judicializaron entre el 2 y 2l 6% de los casos de desapariciones emitiéndose 36 sentencias. en su informe, el Comité expreso la situación crítica que atraviesa el país; de acuerdo con la ONU, algunos de los factores que contribuyen a la desaparición son la falta de la notificación inmediata de la privación de la libertad de personas.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, es el único registro en funcionamiento de los previstos por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, según las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante la visita del Comité. Al día de hoy, según las cifras oficiales se encuentran contabilizadas 98,883 personas desaparecidas y no localizadas; ante este preocupante escenario, el Comité de la ONU, urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación; a brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales; a asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas; a eliminar los obstáculos en la persecución penal; a prestar la debida atención a las desapariciones de migrantes ; a abordar la crisis forense, enfatizándose la preocupación que hay sobre la desaparición del defensores de derechos humanos y los casos de 30 periodistas de los cuales se desconoce a la fecha su paradero.

No es minimizando el problema o echando la culpa al pasado como se va a resolver esta crisis humanitaria, es momento que todos nos involucremos y alcemos la voz para exigir un alto a las desapariciones forzadas y un efectivo combate a la impunidad. Hasta la próxima.

B. Gerardo Rodríguez Menéndez

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo