A ella, a quién no cuidamos

Esta semana fue encontrado el cuerpo de Ingrid Escamilla brutalmente torturado, asesinado y desollado, Erick Francisco Robledo, apareció con manchas de sangre y se admitió culpable del atroz feminicidio. El asesinato ocurrió el domingo pasado, pero las fotografías fueron publicadas en medios y redes sociales, aumentando la indignación de muchos e inmediatamente estalló el debate, uno muy estúpido, lleno de juicios morales y machitos burlones.

Ingrid fue asesinada por su pareja, en su hogar, en su “lugar seguro” y no bastó con ello para su homicida, era necesario dejar de manera contundente el odio y la saña que le tenía con la profanación de su cuerpo. Los detalles, tú que me lees, ya los conoces, por eso no es necesario tener que abundar en descripciones sinuosas y amarillistas.

Escribo esto con rabia, enojo, miedo y desesperación, porque una vez más, México, “México lindo y querido” demostró ser la basura machista que toda su historia ha sido. Debates interminables en redes sociales acerca de si tenía una relación por interés, que si hizo algo que enfadó a su asesino, y así muchas, cientas de opiniones que nadie pidió y que no sirven para nada más que para culpar (de nueva cuenta) a las mujeres.

La crudeza con la que Érick asesinó y desolló a Ingrid es una situación que sucede actualmente en la mayoría de los feminicidios que se registran en el país, no es una problemática nueva ni hechos aislados que surgen bajo patologías concretas, el feminicidio cruel, brutal, inhumano SIEMPRE ha existido.

Y es muy fácil culpar a las mujeres, siempre es mejor encontrar excusas para justificar la violencia con la que nos matan.

Los asesinatos de mujeres por motivos de género han crecido 137% en los últimos 5 años en México, dijo el fiscal general Alejandro Gertz el lunes, durante una conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque ahí no se abordó el caso de Ingrid Escamilla, el hecho de que Gertz sugiriera que hay que cambiar la forma en que se investiga el feminicidio y solo mantener la tipificación de homicidio, y que AMLO declarara que "se ha manipulado mucho sobre este asunto (los feminicidios) en los medios" es un hecho repugnante, asqueroso, que demuestra los buenos hijos que el patriarcado crió.

El “presunto” agresor, como tanto han cuidado decirle confesó todo sin una sola muestra de remordimiento, vergüenza o humanidad, el odio con el que quizó deshacerse del cuerpo es repugnante.

Hoy Ingrid descansa en paz, su ser ha trascendido pero aún quedamos nosotras sus hermanas, quienes debemos gritar, quemar, exigir justicia por ella y todas las que nos faltan. Sí, es desgastante encontrar a machitos por todas las redes o a mujeres tan inmersas en el patriarcado que no se dan cuenta la maldad que se nos tiene por ser mujeres.

Esta semana no sólo mataron Ingrid, basta ver las notas en los medios y hacer la cuenta, SÍ, CADA DÍA 10 MUJERES son asesinadas, la mayoría de ellas por sus parejas esos seres repugnantes que un día dijeron amarlas y protegerlas. Y con ellas mueren las ganas de vivir de sus padres, hijos, hermanos, y familiares, con ellas morimos NOSOTRAS.

Estoy harta de vivir con el terror de ser la próxima, temo por cada amiga mia, por mi madre, mi hermana, mi hija, vivimos en un mundo en donde la violencia NOS AMENAZA, NOS VIOLA, NOS MATA.

Que la muerte de Ingrid nos haga recordar que necesitamos tejer redes de apoyo, que debemos protegernos entre nosotras porque nadie más nos garantizará nada, que ya no podemos callar y mirar a otro lado.

Les debemos tanto a ellas, a las que no están, a las que no cuidamos, que ahora debemos más que nunca acabar con esto y luchar para que cada mujer que habita en nuestro planeta viva tranquila. Que nunca más se “filtren” fotografías de nuestros cuerpos, que nunca más ninguna madre, hermana o hija tenga que vivir con miedo, que NUNCA nadie nos lastime.