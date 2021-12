A vacunarse

La semana pasada se dio a conocer a través de la página de Facebook de la Delegación del Bienestar en Pachuca que a partir del 9 de diciembre se comenzaría a aplicar la dosis de refuerzo para todas las vacunas, con el biológico de AstraZeneca, de la cual dijeron que los primeros en aplicársela seria a los adultos mayores de 60 años en adelante, posteriormente a los maestros, y así en ese orden como se hizo la primera vez que se vacunó a la población.

Otro dato que dieron en la semana las autoridades de salud es que la protección que otorgan todas las vacunas es de 6 meses, por lo que si eres adulto mayor de 60 años y tiene más de 6 meses desde tu aplicación de las primeras dosis, ya va ser momento de aplicar el refuerzo que se necesita, como les comenté la columna anterior, estas vacunas ya serán como la que se creó en 2009 con la epidemia de la influenza H1N1, la cual nos ponemos cada año para prevenir.

A Pachuca el refuerzo de la vacuna ya se está aplicando, pues a partir de este lunes 13 y hasta el 15 de diciembre se estarán inoculando a los adultos mayores de 60 años, serán en las mismas sedes en donde han aplicado a otros grupos, y no como se hizo al principio en las instalaciones de la feria; al parecer con esta distribución de personas se ha tenido un mejor control y menos concentración de personas para evitar mayores contagios al menos en la capital del estado.

Y como se hizo al principio deben de llevar su identificación oficial, comprobante de domicilio y un nuevo formato que se ha compartido junto con la fechas, el cual es diferente al que se dio la primera vez, pues en la parte de arriba dice que es un comprobante del refuerzo de la vacuna, y no hay que tener miedo de que si al principio me tocó una vacuna diferente, el refuerzo es igual de efectivo para proteger a la población.

Recordemos que hace un año fue uno de los peores meses de la pandemia para México, pues estaba la segunda ola de contagios en casi su punto máximo y aun no se tenía la disponibilidad de la vacuna, ahora se tiene la oportunidad y la facilidad que se ha dado para recibir esta vacuna, llevemos a nuestros familiares que ya les toca el refuerzo y también acudamos a ponernos la vacuna de la influenza, pues he escuchado mucho que se agota en los centros de salud y hospitales, esa es una buena señal, pues significa que estamos tomando conciencia de lo que nos hace bien y lo que nos protege.

En estas fechas que son momentos de compartir con la familia y que las vacaciones están a la vuelta de la esquina tomemos muchas más medidas de protección para evitar contagiarnos y contagiar a nuestra familia, usemos correctamente el cubrebocas, no hay que bajar la guardia, pues en esta temporada de fríos somos más propensos a enfermar, tomar vitaminas para ayudarle a nuestro sistema inmune y consumir frutas que contengan vitamina C fortalecerá nuestras defensas y vías respiratorias, además el uso del cubrebocas correctamente ayuda a que el aire frío que haya en las calle no entre directamente y eso también nos evita futuras gripas, usemos también el gel y mantengamos la sana distancia con otras personas. Hasta la próxima.

santiagoobregon.o@gmail.com

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos