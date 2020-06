Absurda realidad

“Aunque las tres cuartas partes de nuestro mundo superpoblado mueren de hambre, mueren de hambre, nosotros somos afortunados en tener más que nadie, gracias al control de natalidad. Nuestro problema es la obesidad, no la malnutrición. Supongo que no hay nadie en esta mesa que no tenga un Crosswell en el intestino delgado, un parásito cibernético perfectamente inofensivo que permite a su anfitrión como hasta un cincuenta por ciento más, y sin embargo mantener la figura. ¿No es así?”

Esas son palabras de Henry Swinton, personaje del cuento Los superjuguetes duran todo el verano; escrito por Brian W. Aldiss. El texto se publicó por vez primera en 1969. Este extraordinario relato de ciencia ficción que pareciera contener sentencias proféticas, es la base argumental de la película Inteligencia artificial; dirigida por el genio Steven Spielberg, estrenada en el 2001. El filme, fue idea original de Stanley Kubrick.

Leer y ver eso, me hace dar cuenta que el mundo cambió, que nos enfilamos a escenarios que antes solo pudieron tener cabido en los terrenos de la ciencia ficción. Ya nada volverá a ser como era antes de la existencia de esta pandemia que marca el rumbo del siglo XXI. Ya son palpables las repercusiones políticas, económicas y sociales. Mi percepción sobre conceptos tan básicos, pero tan complejos como la vida y sus formas, han cambiado.

Entonces, recuerdo algunas líneas de películas apocalípticas y postapocalípticas que consideraba ciertamente absurdas. En esa misma cinta, Inteligencia artificial, vemos un mundo colapsado, devastado por el caótico clima, también se menciona el extremo control natal por parte de los gobiernos. Nada tan cercano, nada tan próximo a nosotros, como eso.

Otro filme que he recordado de manera persistente es The Happening (2008); autoría del popular director M. Night Shyamalan, quien nos otorga un relato de situaciones extraordinarias: las personas al contacto con el aire colapsan hasta causarse la muerte, el fenómeno se replica en todo el mundo. Viene al caso la película A Quiet Place, dirigida por John Krasinski, estrenada en el 2018; ubica al mundo en el año 2020, donde los humanos tienen que guardar silencio para protegerse de un aniquilamiento. O Bird Box, dirigida por Susane Bier; muy parecida a la anterior, el sentido al que se alude en esta película es la vista.

Nuestra realidad parece conjuntar aspectos de las obras antes citadas. Vivimos en un país con graves problemas de obesidad, pero también con gente que padece hambre. Nosotros no tenemos que cubrir nuestros ojos ni guardar silencio, pero si debemos cubrir nariz y boca ante la exposición al medio ambiente. Absurda realidad.

ACLARACIÓN

La opinión expresada en esta columna es responsabilidad de su autor (a) y no necesariamente representa la postura de AM Hidalgo.