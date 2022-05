Acciones contra la inflación y la carestia

Los últimos 30 años, para los Presidentes y Gobierno de México, la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación, fue prioridad y gozamos de tasas de inflación de entre 3 y 3.5 por ciento; hoy con un Presidente que encabeza un gobierno “antineoliberal” ante la escasa inversión productiva, padecemos una inflación del 7,7 por ciento anual, doble de la estimada para este año por el Banco de México, en un rasgo de comprensión de la dimensión del problema que pasa factura especialmente a los más pobres, el Presidente López Obrador decidió tomar acciones concretas para contener el alza de precios en productos de amplio consumo de la población; reunido con algunos de los más importantes empresarios del país y representantes de empresas como Telmex. Walmart, Bimbo, Lala, Bachoco, Maseca y Kimberly Clark entre otras, presentó el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) que consiste en incentivos para las empresas que les permitan que los precios de los productos básicos no aumenten y en la implementación de estrategias en materia de producción, distribución y comercio exterior para lograr reducir hasta en un tercio la inflación y contener los precios en 24 productos de la canasta básica.

El Secretario de Hacienda informó que la canasta básica de Profeco, los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno contribuyen al 27 por ciento en el Índice Nacional de Precios del Consumidor (INPC), y anunció que apoyarán la estrategia contra la inflación y carestía con precios fijos de la gasolina, y el aumento de entrega de fertilizantes de cuatro a nueve estados, acción que se prevé genere hasta dos millones más de toneladas de grano, el Presidente entendió por fin la importancia de fortalecer los niveles de seguridad pública para proteger las inversiones y a los más pobres con un despliegue de más de 12 mil policías federales y de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en carreteras y evitar el robo de alimentos; entre otras medidas se informó que no incrementaran los peajes en carreteras ni las tarifas ferroviarias, y que se exentara la carta porte para el traslado de productos básicos e insumos y el no cobro de aranceles para 21 productos e insumos estratégicos, como aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo y jabón de tocador entre otros.,

Investigadores del Centro de Investigación y Docencia han explicado que los principales errores en los que ha incurrido el gobierno, a lo largo de dos años, son la implementación de la reforma fiscal y la deficiencia del gasto público, factores que han debilitado la economía; el Doctpr Raúl Feliz investigador de esa Institución educativa, manifestó que ante una deficiencia del gasto, las autoridades aplican una política de recurrir a un mayor déficit, pero tampoco ha dado resultados; que para compensar la declinación del gasto público, por lo regular México tiende a recurrir a un mayor déficit en el sector público, y no parece que estén contribuyendo al crecimiento económico reconociendo que el principal obstáculo para la economía mexicana es que en el transcurso de los meses se genere volatilidad en los mercados internacionales y que, por consecuencia, México tenga una salida de capitales .por lo que habrá que esperar a ver cómo reaccionan los estímulos monetarios; informó que otro factor que pone en riesgo a la economía es el alza en las tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense que se estima habrá una recuperación económica para el 2025, pues el gobierno a lo largo de dos años aprendió de sus errores y es más conservador. El mal desempeño de la economía mexicana no es culpa de EU, es de México y abundó en que las reformas estructurales lanzadas por el Ejecutivo no brindarán frutos en el siguiente año. Será en un periodo de cuatro años cuando se perciban los verdaderos impactos, con lo que la economía crecería por arriba de 4,0% de forma sostenida.

Participemos en esta estrategia con responsabilidad, la inflación nos empobrece y golpea más a los que menos tienen, el éxito de estas medidas nos beneficiaran. Hasta la próxima.

