Adiós 2021

Sin duda este año que está por culminar podemos describirlo como retador en diversos ámbitos, comenzando por el sector salud derivado de la estrategia de vacunación implementada en todo el país y en el que se debe de reconocer la planeación estratégica para que el ámbito federal, estatal y por supuesto municipal dieran atención oportuna a todos los sectores.

El ámbito político también resaltó en estos 365 días, a través de las elecciones gubernamentales de algunos estados, así como el rescate de importantes presidencias municipales por parte de la hoy oposición. El 2022 no se quedará atrás en este ámbito porque se estarán disputando importantes gubernaturas entre ellas la del Estado de Hidalgo, bastión priista por más de 70 años.

El sector educativo con una gran demanda pero también con importantes retos para el 2022 no solo para los alumnos, sino también para los catedráticos de diversos niveles que aún se encuentran fortaleciendo habilidades y estrategias para dar lo mejor de sí en este próximo ciclo escolar.

El ámbito laboral para muchos fue incierto como una consecuencia de esta pandemia que sin duda ha golpeado a este sector pero que debe posicionarse como una prioridad el próximo año para poder recuperar el mayor número de empleos perdidos.

En cuestión de seguridad es una realidad que los estados deben fortalecer las estrategias o de ser necesario modificarlas y crear una sinergia que permita que los feminicidios cada vez sean menos y también el acompañamiento a las familias de las victimas sea de mayor cuidado, insisto el trabajo en equipo entre estado y gobierno es urgente en todo el país.

A tan solo dos días de culminar este 2021 no me queda más que agradecer a cada uno de los lectores de esta columna, que me han permitido compartir temas de interés a nivel nacional e internacional con un lenguaje un poco más sencillo al que estamos acostumbrados. Deseo que este 2022 sea de gran prosperidad, amor y éxitos para cada uno de ustedes. Nos leemos el próximo año.

