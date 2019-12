Adiós a Marie Fredriksson de Roxette

Como probablemente ya sepas, el pasado lunes falleció Gun-Marie Fredriksson, mejor conocida simplemente como Marie Fredriksson; fue una cantante y compositora sueca reconocida por ser la voz femenina del dúo de pop Roxette junto a Per Gessle.

Este dúo fundado en 1986, es considerado uno de los grupos suecos más importantes y de mayor éxito, desde los tiempos de ABBA. Considerados como la mejor cantante y el mejor compositor del momento en Suecia, Fredriksson y Gessle decidieron unirse para formar Roxette. Pero no fue hasta 1989, cuando lanzaron su gran éxito The Look, tercer sencillo de su segundo álbum de estudio Look Sharp!, tema que los catapultó a la fama internacional.

Luego de cinco discos más y una exitosa carrera, en 2002 Roxette planeaba embarcarse en una gira de conciertos sinfónicos, sin embargo, horas antes de la rueda de prensa para anunciarlo, Marie se desmayó en su casa; fue hospitalizada de inmediato y luego de varios estudios, al día siguiente se da la noticia de que fue diagnosticada con un tumor cerebral.

Poco después, Marie fue intervenida quirúrgicamente y el tumor fue extirpado por completo; sin embargo, aunque la operación fue un éxito, la cantante fue sometida a un estricto tratamiento a fin de evitar otras formaciones de cáncer. Como secuela de dicha operación, Marie perdió la capacidad para leer y cantar, teniendo que aprender nuevamente, lo que la obligó a permanecer lejos de los escenarios por casi dos años. Es en este periodo que escribe y graba su álbum en solitario The Change que refleja todos esos momentos.

El regreso de Roxette se da en enero de 2011, con el sencillo She's Got Nothing On (But The Radio), que forma parte de Charm School, el octavo álbum de estudio de la banda, lanzado 10 años después de su disco antecesor. Con este álbum, Roxette emprendió una vez más una gira mundial que los llevó por los cinco continentes, hasta el 2012, año en el que estrenan Travelling, disco que mezcla canciones en vivo y de estudio.

Cuatro años después, Roxette pretendía comenzar una nueva gira mundial con motivo del 30 aniversario del grupo; pero el 19 de abril de 2016 se anunció la cancelación de esta gira debido a los problemas de salud de la cantante, a quien sus médicos aconsejaron abstenerse de viajar. Sin embargo, lanzan Good Karma, su décimo y último álbum de estudio.

Finalmente, la vocalista falleció la mañana del pasado 9 de diciembre de 2019, en su residencia en Djursholm, Estocolmo, a los 61 años, luego de una extensa batalla contra un tumor cerebral. La noticia fue confirmada por la gerente de prensa de la banda, Marie Dimberg, en un comunicado: “Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestros artistas más grandes y queridos se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre por su antigua enfermedad".

Le sobreviven su esposo, el también cantante sueco, Mikael Bolyos, con quien contrajo matrimonio en mayo de 1994, y sus dos hijos, Inez Josefin y Oscar Mikael.

Para cerrar y celebrar su vida y música, te dejo 3 de sus más grandes éxitos, que inmortalizaron la voz de esta talentosa cantante.

It Must Have Been Love, el tercer número 1 de la banda en los Estados Unidos, y es uno de sus mayores éxitos de ventas. La canción está incluida en la banda sonora de la famosa película Pretty Woman de 1990.