Agenda Setting

Desde enero pasado se alertó que ante la política de “prueba-error” implementada por el gobierno de la República, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se generó resquemor social ante la indicación de establecer una Guardia Nacional cuya fase de experimentación arrojara consecuencias fatales.

Este espacio expuso entonces que, la muerte y criminalización de dos hermanos a merced de soldados en la comunidad El Aserradero en Cuautepec, hechos que generaron la reacción de los lugareños, sentaba mal precedente de lo que podría resultar con una corporación de heterogénea y dudosa conformación.

Algo similar ocurrió ahora en Ulapan, municipio de Tetepango, donde un joven de 22 años murió en el fuego cruzado, alcanzado por las balas que presuntamente dispararon los soldados, quienes justifican que se encontraban en un operativo contra traficantes de hidrocarburo, de los cuales no hay evidencia.

Por ambos casos fueron iniciadas quejas de oficio ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, remitidas a su similar nacional al tratarse de autoridades federales, así como carpetas de investigación en Ministerios Públicos de la Procuraduría General de Justicia para deslindar responsabilidades.

El procurador de Hidalgo, Raúl Arroyo González dio a conocer el viernes pasado en Radio Fórmula que busca determinar el origen de la bala que quitó la vida al joven que transitaba por Ulapan. Hasta ese momento se habían presentado 24 militares a rendir su declaración, a quienes les retuvieron sus armas.

Parece redundante decir que las fuerzas castrenses no saben conducirse frente a la población civil. Sin embargo, para los integrantes de la autonombrada Cuarta Transformación no es así, toda vez que pese al discurso que intentan radicar en el imaginario colectivo, su Guardia Nacional tendrá genética militar.

En los casos mencionados la población protestó y retuvo a los militares para luego entregarlos a las autoridades correspondientes. En los últimos meses también se cuentan los hechos ocurridos en Santa Ana Ahuehuepan, Tula, donde un hombre fue asesinado luego de sostener una balacera con los uniformados.

PALABRERÍAS

Entre las contradicciones más sonoras de Andrés Manuel López Obrador durante estos cien días, en lo que respecta a seguridad en Hidalgo, destaca su excusa por la inacción de los soldados que permitieron que cientos de personas se bañaran en gasolina el 18 de enero pasado en San Primitivo, Tlahuelilpan. Afirmó que no intervinieron para no confrontarse, para no dañar a la gente. Paradójicamente, el resultado superó los 130 muertos, además, cada que los soldados han establecido un retén o realizado un patrullaje, algún civil resulta muerto. Sobre el caso Ulapan, el mandatario señaló que es producto de la resistencia huachicolera.

*Por los casos de Cuautepec, Tula y Tetepango se iniciaron las quejas de oficio CDHEH-TB-0001-19; CDHEH-TA-0014-19; y CDHEH-TA-0119-19, respectivamente.