Al mal tiempo buena cara

Cuántas veces has querido hacer muchas cosas que el estrés cotidiano no te deja así como el producido por el trabajo, hijos, familia, casa, hasta relaciones amorosas y hoy debes hacer una pausa, si una pausa ante tú ritmo tan acelerado, una pausa obligatoria, porque vemos morir mucha gente contagiada por el COVID -19 y resulta que tampoco estás contento, ¿qué le pides a la vida? ¿qué te debe? Porque no solo fluyes y en lugar de enojarte intenta ser flexible, utilizas este tiempo para generar cosas positivas, comer mejor, hacer actividad física, aprendes algo nuevo, son días clave par accionar en positivo.

Una pandemia es cosa sería, porque en cifras reales vemos gente que falleció, más allá de teorías o de las conspiraciones como que si guerras de comercio, que si el virus ya existía, que si eres consciente, que sino lo eres, que si te quedas en casa, que si pones en riesgo a tu familia saliendo o que sino puedes dejar de salir porque vas a trabajar no consigues el recurso esencial para vivir y mantener a tu familia.

Quedarte en casa es un lujo, que no todos se pueden dar, por diversas razones que tampoco son para juzgarse, ¿Cómo hacer que los días cuenten? y no te pesen, ¿en verdad es tan difícil estar contigo o con tu familia? ¿en verdad merece la pena quejarse? yo creo que no, a cada instante, a cada día, dale una oportunidad.

Recuerda cuando en la rutina hasta el full y querías tiempo para ti, para estar tranquilo sin presiones, o incluso sin ansiedad, y utiliza este tiempo si puedes quedarte en casa, ya sea para ver esa película o esa serie, procurar dar tiempo de calidad, si no puedes ver a las personas, puedes realizar video llamadas, poner todo en orden y equilibrio o bien si quieres se vale también quedarte en casa aunque sea para rascarte la panza, todos a todo le vemos el lado negativo, pero si te vuelves más adaptado, si por primera vez, no solo eres más flexible y no dejas que la corriente te arrastre y fluyes con todo porque solo así podrás hacer qu e el tiempo vuele.

En si para de sufrir, de quejarte ante la situación, ¿porque buscas a hacerte daño? quejándote de lo que hoy no tienes, de lo que hoy valoras y viceversa, ¿porque no hoy lo que tanto anhelabas lo pones en práctica? Ya que tendrás ratos de felicidad, ratos de hartazgo, pero merece la pena vivir y subirte a esta rueda de la fortuna de las emociones y aprendes a canalizarlas, intenta meditar, hacer yoga en un tutorial de YouTube, planea tu día y verás que hoy ante esta mala cara mundial, la tuya puede ofrecer una sonrisa y brindar esperanza a aquellos que no pueden ser tan positivos.

Recuerda el poder que tiene la mente y tómalo a tú favor, potencializalo, no te claves con lo malo, esta bien mantenerse informado pero no te llenes la cabeza de con las desgracias, también están pasando cosas muy lindas, los animales en las calles, la gente haciendo fiesta y cotilleo desde sus balcones, en fin el poder mental lo debes despertar, ejercitar y sobretodo utilízalo para ser una mejor versión de ti.

