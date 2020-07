El enemigo más temible del hombre no es la muerte, sino el dolor”

Anónimo

Para ti que hoy me das la oportunidad de compartir mi columna, el nombre de Ana Lucía, te será totalmente desconocido, pues es una niña que a sus escasos tres años de edad, perdió la batalla en su lucha en contra de la leucemia.

El motivo de que hoy escriba con relación a ella, no es más que decir que la cara de una menor inocente, se convierte en la cara de la injusticia, la corrupción y la ineptitud humana.

Ya habíamos conocido los casos de cientos de niños que, en Veracruz, recibieron botellas de agua, en lugar de sus medicamentos en la batalla en contra del cáncer; el gobernador era Javier Duarte, quien fuere detenido y, por cierto, ya hoy gozando de libertad.

La indignación por aquél caso, según recuerdo, fue generalizada, pero en un país con tan poca memoria y falta de interés por los demás, terminó en el olvido y el sistema de salud en aquél estado, no sufrió mayor cambio.

Llegó el actual gobierno, no tiene mucho, pues apenas cumplirán 20 meses en el poder y ya tuvieron la capacidad de desmantelar, so pretexto de “corrupción”, el sistema de salud llamado Seguro Popular, para sustituirlo por un “Frankenstein” llamado INSABI.

El caso de la menor Ana Lucía, resulta enigmático, pues a pesar de ser una de cientos de menores que tienen cáncer, la historia que nos compartió su padre, Walter Rupprecht Pimentel, es desgarradora y dramática, recordamos que, ante la falta de apoyo y medicamentos, salió del país para buscar un tratamiento para su hija.

Al final, la pequeña perdió la vida y con su deceso, su padre perdió el miedo para hablar; colérico, enfadado y visiblemente afectado, concedió una entrevista a Azucena Uresti en la cadena Telediario, de la que, de algunas de sus declaraciones, realizo cita textual en esta columna:

Todo eso se debe a un gobierno insolente, yo ya no le tengo miedo al gobierno ni a sus amenazas que me han hecho. Ya, ya basta. Nosotros dijimos que los íbamos a demandar ante una corte internacional y lo vamos a hacer... No por venganza, sino por amor a mi hija que se lo merece”.