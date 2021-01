Anders Vejrgang, los eSports y ganar dinero jugando al FIFA

Bienvenidos mis queridos lectores a un número más de esta su columna de confianza. Para este número hice un poco de trampilla, porque hoy no les traigo contenido futbolístico per se, pero sí tiene que ver con rodar la pelota, aunque esta sea virtual y los jugadores probablemente no se ejerciten demasiado.

Como muchos de ustedes saben, y a los que no se los cuento, la industria de los videojuegos ha crecido a niveles a-tó-mi-cos en los últimos diez años, y el competitivo ha sido una de las principales causas de este crecimiento. Para quienes no sepan, el competitivo es el formato en el cual los jugadores pueden profesionalizarse a través de su participación dentro de torneos específicos, organizados por compañías, comunidades o marcas que recompensan económicamente (o con puntuaciones para ciertos rankings) a los participantes. Muchas veces, la entrada a estos torneos es a través de fases previas a nivel local, regional o nacional o pagando alguna inscripción.

El niño dorado

Aclarado el punto, ahora quiero contarles sobre Anders Vejrgang, jugador profesional especializado en FIFA (la famosa franquicia de futbol virtual de EA Sports), quien recientemente ha logrado la impresionante marca de 450 partidos ganados y cero perdidos dentro en FUT Champions/Ultimate Team (formato competitivo de la franquicia) logro que se vuelve aún más bárbaro sabiendo que este chico cuenta con 14 años.

Para muchos, puede sonar extraño que alguien le llame profesional a un adolescente, pero la realidad es que dentro de esta industria los jugadores cada vez comienzan su desarrollo a edades más tempranas como en el caso del nacido en Vendsyssel, Dinamarca.

A los 12 años, Vejrgang ganó notoriedad dentro de los circuitos del FIFA al ganar 30 encuentros de forma consecutiva, misma racha que aumentaría hasta su cifra actual. Increíblemente y pese a su notable talento, Anders aún no puede competir dentro de los torneos oficiales organizados por FIFA21, ya que la edad mínima para entrar es de 16 años, teniendo que esperar hasta el 2022 para entrar a la escena.

Los beneficios económicos

Aunque el joven danés está impedido de momento para participar en el circuito oficial de FIFA, eso no le impide competir en copas particulares, por lo que ganar dinero a través de la obtención de títulos es una opción viable. Algunos premios van desde los cinco a los 200 mil dólares según el nivel, patrocinio y popularidad del juego.

Otras formas en las que los jugadores pueden percibir ganancias es a través de su fichaje para equipos de eSports. En el caso de Vejrgang, el RB Leipzig recientemente lo ha contratado para que represente a su filial en esta rama. Otros equipos como el Barcelona, las Chivas o los Lakers cuentan con sus propias filiales y reclutan talento mundial para que los representen en distintos juegos y competiciones.

Por último, está la opción del streaming o la transmisión en vivo. Aquí los jugadores practican y transmiten su participación en torneos a través de distintas plataformas o redes sociales en tiempo real, la más popular es Twitch y a diferencia de las dos formas anteriores de ganar dinero, en esta se depende un poco más del carisma y elocuencia que puedas tener para atraer seguidores (aunque el talento sigue ayudando un montón). Se habla de que algunos jugadores profesionales pueden facturar hasta 800 mil dólares a través de esta plataforma.

¿Y tú qué opinas? Quizá tengas a un futuro talento de los videojuegos en tu familia y, en una de esas, te saca de ese trabajo de Godín que tanto odias.

¡Hasta la próxima!

