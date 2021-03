¿Año escolar perdido?

El INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), es un organismo público, cuya función, entre muchas otras, es de dotar de datos estadísticos que nos permitan comprender diversas realidades nacionales.

Dentro de los múltiples trabajos que ha realizado, destaca, para efectos académicos, los resultados que presentó, hace apenas unos días, respecto de la “Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación (ECOVID-ED) 2020”, que nos permite conocer la percepción de las y los alumnos de todos los niveles educativos.

La encuesta en comento, contiene muchos datos, así que, en esta columna, solo abordaré tres, a efecto de que tu obtengas tus propias conclusiones.

Como tú sabes, somos aproximadamente 125 millones de mexicanos, de los cuales, 33.6 millones, entre los 3 y los 29 años, se inscribieron al ciclo escolar 2019 – 2020, lo que equivale al 62% de la población total, dentro de ese rango de edades, en el que podrían haber dado continuidad a sus estudios.

De estos, más de 740 mil personas, no concluyeron sus estudios, pero peor aún, para el siguiente ciclo escolar (2020 – 2021), que corresponde al actual período, 5.2 millones ya no se inscribieron, mismos que sumados a los que no concluyeron sus estudios, tenemos prácticamente a 6 millones de personas, entre los 3 y los 29 años, que ya no estudian y que, hasta antes de la pandemia, eran alumnos regulares.

De los estudiantes que continúan “asistiendo a clases virtuales”, el 58.3% de los encuestados, opinan que el aprendizaje es nulo o muy inferior al tradicional (presencial), con lo cual se sienten en desventaja con relación a la manera en la que adquirían los conocimientos anteriormente.

Ahora bien, además el sector que más ha padecido la pandemia, es el de las mujeres; muchas de ellas perdieron el empleo, y al mismo tiempo, tuvieron que cumplir con la función de “asesoras y/o apoyo docente” de sus propios hijos, lo que se refleja en la encuesta citada, pues al establecer quien apoyó a los hijos en casa, tan solo en preescolar el 84.4 del alumnado tuvo el soporte de su progenitora, lo que se repitió en primaria (77%) y secundaria (60.2%).

Hoy, estamos a escasos 3 meses de concluir el ciclo 2020 – 2021, y la percepción, aunada al abandono de los estudios, es significativo, permeando un ambiente negativo, con relación al aprovechamiento escolar.

Sin importar comparativas internacionales, es decir, la posición que pudiera ocupar México con relación a otras naciones, en materia de aprovechamiento escolar, lo que hoy debemos analizar, es respecto del conocimiento adquirido y el aprovechamiento real de las y los educandos, puesto que, más allá de pensar en aprobar un grado escolar, debemos de pensar en la formación integral de los estudiantes.

¿Servirá aprobar cursos, solo por pasar de año? Es cierto que tenemos una necesidad imperiosa de sentir que, en algunas cosas, la pandemia no ha traído consecuencias graves, pero hoy debemos pensar sí estamos en lo correcto o debemos iniciar estrategias distintas en la educación.

