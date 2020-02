***

La expresidenta, bueno, presidenta, más bien secretaria general en funciones de presidenta, es decir, ya no se sabe ni qué cargo tiene, Yeidckol Polevnsky, sostuvo reuniones en un comedero al sur de Pachuca con personajes de distintos grupos políticos, entre ellos el exsecretario estatal y dirigente de una fundación, Israel Félix Soto ¿Ese habrá sido el motivo de la declaración aquella donde Morena no cerrará sus puertas a expriistas y además, son bienvenidos? Falta ver qué opinan Alfonso Ramírez Cuellar, los morenistas de Hidalgo y los demás suspirantes a la alcaldía de Mineral de la Reforma. Si no es por Morena ¿será imposible ganar? Por cierto, estos dos personajes se conocerán o no, puesto ella lo negó.

***

Hace meses anunció que arribaría a la UAEH, era sabido que una vez ahí, detonaría su carta de presentación, aunque sí sorprendió que lo hiciera tan rápido y mediante una modificación al calendario, ya que aprovechando que 2020 es año bisiesto, asumió que le podía aumentar más de un día a febrero y en un boletín aseguró que este mes tendrá 39 días. Es Martín Román Ortiz Contreras.

***

Pues sí, durante el fin de semana también anduvo en Pachuca otro pretendiente a la dirigencia nacional de Morena para advertir a la militancia “que no les den pastes por liebre”, se trata del senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se manifestó contra las coaliciones y pide que sea la UNAM quien realice las encuestas internas para definir candidaturas municipales.

***

El ayuntamiento de Pachuca enfrenta un nuevo problema relacionado con la basura, ahora fueron ejidatarios de El Huixmí quienes bloquearon el paso de los camiones recolectores porque la autoridad municipal no les ha pagado la renta de los terrenos que ocupa como relleno sanitario, 270 mil pesitos al mes, además, ha incumplido también con el compromiso de bachear el bulevar de acceso.

***

En esta temporada de premios, la película llamada “Pachuca, la casa de todos”, podría ser galardonada con el Óscar, no por el drama de sus derruidas calles, la recolección de basura, parquímetros o un esposo incómodo, sino por su colofón, ese donde un exfuncionario acusa incumplimiento de promesas de la alcaldesa, Yolanda Tellería, incluso acuerdos legales. Y la mejor parte: desamor, traición, infidelidad y corrupción, que salpican hasta el rumbo de Tula, con la actuación de la mandamás de contratistas y proveedores de Pachuca, Yarid Barrera. Veremos cómo concluye esta trama.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.