***

Cada vez son más los estudiantes del Instituto de Ciencias de la Salud de la UAEH que se suman al rechazo, incluso al desconocimiento, de la sociedad de alumnos, esa que se despacha con la cuchara grande las becas, pues ahora también los jefes de grupo del área académica de Gerontología externaron su inconformidad y esperan ya alguna respuesta de sus ausentes autoridades.

***

Los trabajadores del Poder Judicial regresaron ayer a laborar tras casi cuatro meses de ausencia debido a la emergencia sanitaria por coronavirus y pese a que fueron anunciadas varias medidas sanitarias, muchos reincorporados dijeron que los hicieron volver “en bola”, que hubiese sido preferible hacerlo de manera escalonada, pero no. Así que esperemos no engrosen la estadística, pues en todo este tiempo, la presidencia del Tribunal no fue capaz de organizarse.

***

La que sorprendió a propios y extraños con su rechazo a una serie de reformas y adiciones al Código Penal estatal, en materia de responsabilidades de las y los servidores públicos, fue la diputada local Roxana Montealegre, toda vez que la universitaria fue la única que votó en contra durante la sesión presencial de ayer en el Congreso del Estado. ¿A quién querría proteger de las sanciones?

***

La alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería, es señalada por la vox populi de malgastar el apellido y recuerdo de su hermano José Antonio, quien pese a tener todo en contra nunca puso pretexto y realizó un buen trabajo. Ahora la memoria serán los baches, cubiertos por la gente con cascajo, y quizá, su recorrido por el centro, donde no hay agujeros, a bordo de un camión sanitizador rentado.

***

El alcalde de Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza, brinca la vida de un escándalo a otro. Apenas hace unos días fue sustraído de su oficina por incumplido y ahora fue captado mientras protagonizaba tremenda borrachera con otros cuatro sujetos, sin guardar en absoluto la sana distancia, es más, lo que rifó durante esa reunión fueron las famosas cruzadas con tarros de cerveza y música de banda.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.