***

Poco a poco se animan las campañas proselitistas, aunque sea a través de las plataformas digitales, donde el humorismo involuntario hace presencia, por ejemplo con el saludo del independiente Ricardo Crespo a un perro, que lo más seguro es que no votará o la entrevista del priista Sergio Baños a un taxista, que evidentemente desconocía el nombre de este aspirante a alcalde capitalino.

***

Fue aclarado el asunto de la supuesta selfie tomada por el diputado universitario, José Luis Muñoz Soto, en la tribuna parlamentaria junto con la novel representante por Tizayuca, Margarita Evelin Leonel Cruz. No fue foto, más bien, el legislador por Metepec le mostraba a su compañera de bancada la portada de la revista Proceso, donde se consignó la detención de Gerardo Sosa Castelán.

***

La despedida de la ahora exalcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería no pudo haber sido diferente: se llevó mariachis para agradecerse su “excelente gestión” al frente del ayuntamiento. Seguro la emoción le vino porque ahora que regresa a sus funciones de ama de casa, una serenata siempre exalta los sentidos. Por cierto, también organizó unas porras para su marido, al fin él mandaba.

***

Cuando por fin los camaradas morenistas, Eleazar Gonzales de Huehuetla y Alberto Martínez de Mineral de la Reforma levantaron la huelga de hambre que llevaron a cabo a las puertas de la sede nacional de su partido, que les vuelven a imponer candidata del grupo universidad, toda vez que Diana Laura Ramírez Meneses fue registrada en Mineral como relevo de Areli Maya Monzalvo.

***

Parece que la banda sonora de la diputada federal, Simey Olvera es aquella que dice: mi jefa me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal y no sé por qué, yo le echo muchas ganas, pero nada me sale bien. Y es que votó contra Dulce María Sauri y quedó en el cargo; no quiere elecciones en Hidalgo y ahí van; promueve consulta contra expresidentes y a nadie le importa.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.