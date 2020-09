***

El candidato de Morena a la alcaldía de Pachuca, Pablo Vargas González, enfrenta el problema de ser conocido únicamente en el sector académico, no así entre el grueso de la población, situación que le genera pérdida de paciencia y quienes la pagan son los integrantes de su equipo de trabajo, por cierto, otra desventaja es que su fuerte no es trabajar en equipo.

En el interior del estado pareciera que no existe pandemia de COVID-19, pues algunos candidatos llevan a cabo sus campañas proselitistas irresponsablemente plagadas de muchedumbre, como el expanista y ahora independiente Prisco Manuel Gutiérrez, que se hace acompañar por decenas de simpatizantes hombro a hombro en las comunidades de Xochiatipan poniendo en riesgo su salud.

Son varios los Concejos Municipales Interinos que reflejan su condición de experimento realizado al cuarto para la hora y las consecuencias serán en materia de gobernabilidad. En Huejutla crecen los problemas por recorte laboral y en Pachuca organizaciones campesinas se hicieron sentir ya con manifestaciones, mientras que en Tula andan extraviados hasta con los servicios públicos.

Mientras tanto, militantes de Morena lanzaron ya una alerta en Apan, donde acusan “malditas imposiciones” del grupo universidad, así como cambio de género para favorecer a los protegidos del diputado local, Rafael Garnica Alonso, por lo que llaman ya al voto útil, es decir, al voto de castigo, y piden además no anular su sufragio o no dejarlo en blanco, pues eso no serviría para su causa.

Las campañas electorales han sido carentes de propuestas, pero poco a poco suben de temperatura con los balazos de Podemos en Ixmiquilpan, la solicitud morenista de activar el voto de castigo en Apan y el robo a la sede del tricolor en Tepeji del Río, donde desconocen si el hecho está relacionado con la contienda, pero le pone picante a menos de un mes de la jornada de votaciones.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.