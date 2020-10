***

Rindieron protesta seis nuevos jueces del Sistema Penal Acusatorio y Oral, pero resulta que Areli Sánchez Lazcano no se presentó a los exámenes y Rosa María López Aguilar no los acreditó, su amistad con la secretaria general del Tribunal Superior de Justicia, Ariana Itzel Duarte Martínez, les habría bastado para acceder al cargo, de acuerdo con un documento recibido en AM Hidalgo.

***

En un símil que podría sintetizarse como “lo mismo, pero más chiquito”, el aspirante de Morena a la alcaldía de Pachuca, Pablo Vargas González, culpa a las instituciones de su hasta ahora extraoficial derrota. Miente al adjudicarse el recuento voto por voto que se dará hoy durante la sesión de cómputo, pues el Código Electoral lo considera en casos donde la diferencia es mínima.

***

Por redundante que se lea, ayer mataron al Cadáver, políticamente hablando, pues la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena ordenó la destitución como representante electoral y la baja del padrón de militantes del operador universitario, Alejandro Olvera Mota, aunque se le vio muy campante junto al dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien no se enteró o lo solapa.

***

Los hermanos Charrez se aferran al poder y ahora amenazan con impedir el recuento voto por voto durante la sesión de cómputo a celebrarse este miércoles en el Consejo Municipal Electoral de Ixmiquilpan. El abanderado del PT, Vicente Charrez, solamente aventaja por 80 votos al candidato común del PAN-PRD, Edmundo Ramírez, así que por ley, deben recontarse todos los sufragios.

***

Evidentemente los simpatizantes de Vicente Charrez no han caído en la cuenta que si ponen en riesgo el resultado de la elección y provocan la anulación de los comicios, forzarían un proceso extraordinario que tendría que llevarse a cabo hasta 2021, quizá empatado con las renovaciones de diputados federales o locales y mientras tanto, continuaría en funciones el actual Concejo Municipal Interino de Ixmiquilpan.



ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.