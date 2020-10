***

Vaya drama con los resultados electorales municipales. En Ixmiquilpan no ha procedido el conteo voto por voto, al menos hasta ayer por la noche, pues no existían condiciones para trasladar los paquetes a Pachuca, donde tendrá que llevarse a cabo. En Tulancingo el priista Jorge Márquez se dice confiado de revertir el resultado preliminar y en Pachuca llevaban 70 de 376 paquetes.

Bien dicen, nada peor que una mujer despechada, como la diputada local universitaria, que utilizó a Morena para llegar al cargo, Corina Martínez, que ahora tacha de contradictoria la intención (del mismísimo presidente de México y estandarte de la #4T, Andrés Manuel López Obrador) de querer recuperar el penacho de Moctezuma, pero a la vez, recortar el presupuesto cultural nacional.

¿Qué no la ropa sucia se lava en casa? El candidato de Podemos a la alcaldía de Pachuca, Jorge Conde Rivemar, pidió a las demás fuerzas políticas respetar el resultado preliminar, favorecedor al PRI, y de pronto apareció su dirigencia estatal no solo para deslindarse de él, sino para descalificarlo pues “se trata de un perfil psicológico no sano para nadie”. Primero lo impusieron y ahora resulta.

En temas del Congreso del Estado, desde el martes pasado comenzaron las comparecencias de los secretarios gubernamentales y si las y los diputados propietarios daban pena, sus suplentes de plano no amanecen, pues además de desconocer los temas, mostrar dificultad para formular preguntas (porque de cuestionamientos nada), hasta ahora solamente han intentado realizar gestiones.

Quien padece amnesia crónica, o es altamente cínico, es el recién nombrado gerente de la nueva franquicia político-magisterial, Redes Sociales Progresistas (RSP), el bohemio y trovador Fernando Flores Pérez, que dice buscar figuras con autoridad moral y rechazar oportunistas, pero él fue ya regidor panista, diputado local panalista, militante de Podemos y activista lopezobradorista.



ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.