***

Pues ya agónicos políticamente, los perfiles de Morena que duraron la víspera y el día buscan prolongar su ficción, como el diputado federal por Huejutla, el expriista Fortunato Rivera, quien no logró que su esposa fuera alcaldesa de San Felipe Orizatlán, ahora insiste que su partido no va a incrementar o crear nuevos impuestos, pero no dice que rasuraron los presupuestos estatales.

***

En materia de Concejos Municipales Interinos, donde están ya hasta con la legua de fuera es en Tula, pues ante la dificultad para llevar el cargo a buen puerto, ahora proponen patrullajes ciudadanos, casi casi autodefensas, para controlar los niveles de inseguridad heredados por el priista Ismael Gadoth Tapia Benítez, quien por cierto, salió ducho en el arte de maquillar, las cifras.

***

Y a partir de ya, todo es con miras a 2021, políticos hidalguenses buscan hacerse sentir en la toma de decisiones del ámbito nacional. El tricolor concluyó la actualización de sus 32 Consejos Políticos Estatales, el último fue Tabasco, donde acudió la secretaria general priista, Carolina Viggiano, mientras que el delegado morenista en Nuevo León, Julio Menchaca, está por reconocer el terreno.

***

Y en una más de municipios, en Tepeji del Río la ciudadanía asegura que los integrantes del Concejo Interino se despachan con la cuchara grande, incluso con sueldos superiores a los que ostentaban el alcalde y sus funcionarios pasados, pues ahora la presidenta provisional, Erika Pérez Castillo, le pega a los 70 mil pesos mensuales, según los mal pensados que nunca faltan.

***

En Guerrero están ya cantados los bloques políticos para enfrentar las elecciones de 2021, para buscar la gubernatura, por un lado PT-PVEM y por el otro PRI-PRD, mientras que en Hidalgo se renovarán siete diputaciones federales y 30 locales, lo que ha generado expectativa entre PRI-PAN y PRI-PRD ante una eventual alianza política que le coloque el último clavo al cajón de Morena.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.