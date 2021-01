***

Seguramente a más de uno lo agarraron con los dedos en la puerta, pues quien tenga interés en alguna candidatura a las diputaciones federales por el PRI tendrá que presentar la solicitud correspondiente este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), instancia que emitió el documento que regirá la contienda interna rumbo a la jornada de votaciones a celebrarse el próximo 6 de junio.

Y como para enfrentar la renovación de diputaciones federales, PRI-PAN y PRD celebraron una coalición, los abanderados tricolores encabezarán los distritos I Huejutla, II Pachuca y VII Tepeapulco; los surgidos del blanquiazul disputarán los distritos II Ixmiquilpan y IV Tulancingo; mientras que los del sol azteca se postularán en los distritos III Actopan y V Tula, donde ya afinan abanderados.

Precisamente, en el distrito electoral federal 07 de Tepeapulco los considerados a la candidatura priista son: Julio Valera, Mayka Ortega, Héctor Meneses, Leoncio Pineda y el director de Caasim de apellido Sanjuanero. Al menos aparecen en la encuesta aplicada el fin de semana por Demotécnia en Forjadores, fraccionamiento perteneciente a Mineral de la Reforma y que integra ese distrito.

En Morena también hace aire y como siempre, mientras la mayoría varonil se siente ya dueña de las candidaturas, olvida que dichos espacios deben repartirse con paridad de género y aunque estos caballeros gusten de ignorar a las mujeres, no deberían olvidar que existen perfiles como Selene Olvera, que buscará la postulación federal en Pachuca y muchas otras en los restantes seis distritos.

Y en más de temas electorales, aunque no de candidaturas, resulta que la novel presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo, Rosa Amparo Martínez Lechuga, siempre sí fue sobrina de alguien influyente, no de su colega Manuel Alberto Cruz Martínez como se creía, sino de la temida secretaria general del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Ariana Itzel Duarte Martínez, aquella que pone y quita.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.