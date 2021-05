***

Ángel Jacinto A.G. causó baja como presidente de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes. El magistrado, o ahora exmagistrado, enfrenta una denuncia por presunto abuso sexual y fue despojado del cargo durante una sesión del pleno del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJ). Por cierto, el sospechoso se encuentra internado en un hospital, delicado de salud.

Dice Fortunato Rivera que no pierdas la vergüenza, que votes con dignidad, que el PRIAN está acostumbrado a lucrar con la pobreza, ofrecer tarjetas, despensas y hasta dinero en efectivo con tal de manipular y continuar sus actividades criminales contra el pueblo. Bueno, el diputado federal reeleccionista por Huejutla, ahora de Morena, algo debe saber, pues 40 años ha operado así.

Al interior del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo existe fuego cruzado: las huestes del candidato plurinominal a diputado federal, Jovani Miguel León Cruz piden no votar por el blanquiazul en la elección local, para no abonarle al listado de Representación Proporcional y desde el ámbito local se pide algo similar: no votar en la federal por el PAN para evitar que Jovani se cuele.

Y en más del blanquiazul, parece que Edmundo Ramírez abrió la caja de Pandora, pues ahora resulta que el dirigente del PAN en Ixmiquilpan, Alejandro Lugo, planteó la sustitución del referido como candidato a la alcaldía y horas más tarde su negocio, por cierto, un expendio de refrescante cerveza, estuvo a punto de incendiarse, ya que alguien quiso prenderle fuego al establecimiento.

Vaya que generó desconcierto una galería fotográfica donde se aprecia al eterno líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH) en tremenda comilona sin guardar para nada la sana distancia, toda vez que en cada mesa había diez personas sin cubrebocas, sino cómo comían y entre los convidados estuvo el regidor Óscar Pérez.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.